GF Vip 8, Raul affonda Lucia: “Avresti potuto evitare di andare a letto con Renato"

Raul Dumitras interviene nella polemica sulle mutande di Blue Prezia e sposta l'attenzione su Lucia Ilardo, rivelando dettagli che alimentano tensioni e nuove divisioni nella Casa.

Finalmente il Grande Fratello Vip 8 si accende: come tutte le edizioni che hanno fatto breccia nel cuore degli spettatori, anche questa inizia a vivere di sane discussioni. Il weekend, da sempre uno dei momenti più frizzanti per i vipponi, non ha deluso le aspettative. Questa volta, però, ad accendere gli animi è stato un episodio legato a Blue Prezia che poi ha coinvolto Lucia Ilardo e Renato Biancardi.

Il gioco nel monolocale scatena le polemiche

Dopo la puntata di venerdì sera del reality, Blue, insieme a Paola Caruso, è stata relegata per qualche ora nel monolocale. Qui, per gioco, l'ex "Bonas" di Avanti un altro ha passato le mutande di Blue a Renato Biancardi e Nicolò Brigante. Un gesto goliardico che però ha scatenato la reazione di alcuni concorrenti, pronti a vestire i panni dei moralisti.

La prima a intervenire è stata Lucia Ilardo, conosciuta dal pubblico televisivo per la sua partecipazione a Temptation Island e il tradimento del fidanzato con un tentatore. A seguirla Ibiza Altea, ex volto di Too Hot to Handle, dove aveva conosciuto Daniele Iaià, con cui ha avuto una relazione durata circa un anno.

Lucia Ilardo e Blue Prezia

Le critiche a Blue: "Mancanza di rispetto"

Secondo Lucia e Ibiza, Blue non avrebbe rispettato il fidanzato che la sta seguendo da casa. "Ti farebbe piacere se prendessero le tue mutande facendo intendere certe cose?" ha detto Lucia. E ancora: "Il tuo fidanzato a casa, vedendo due ragazzi giocare con le tue mutande, non ti direbbe nulla?"

Le reazioni degli altri concorrenti

A difendere Blue è intervenuta Adriana Volpe, che ha fatto notare a Lucia come la questione non riguardi gli altri: "Al limite è un problema del fidanzato di Blue, ma a te non deve interessare". Ha poi aggiunto: "Se sei rimasta male per Riccardo è un'altra cosa".

Tra Lucia e Riccardo, infatti, oltre a un bacio, ci sarebbero stati anche atteggiamenti sospetti sotto le coperte. A sottolinearlo è stato anche Raul Dumitraș, che ha replicato alle critiche di Lucia: "Renato ha una figlia a casa? Anche tu allora avresti potuto evitare di andarci a letto la prima sera". La discussione ha così acceso ulteriormente gli animi nella Casa, confermando ancora una volta come le dinamiche personali siano il vero motore del reality.