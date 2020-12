Grande Fratello Vip 5, Pamela Prati difende Stefania Orlando contro Samantha De Grenet

Pamela Prati è scesa in campo per difendere Stefania Orlando dopo le inqualificabili minacce di Samantha De Grenet che dopo una lite rivolgendosi alla telecamera ha detto "la uccido".

I nuovi arrivi del Grande Fratello Vip 5 si stanno distinguendo per i loro comportamenti inqualificabili. Dopo l'espulsione di Filippo Nardi e le minacce di Sonia Lorenzini a Rosalinda Cannavò, ora è Samantha De Grenet a scrivere un'altra brutta pagina del programma di Alfonso Signorini. Ieri dopo una lite tra Stefania Orlando e la De Grenet quest'ultima, parlando con altri concorrenti, aveva definito la Orlando una psicopatica.

Più tardi la De Grenet si era rivolta alle telecamere dicendo "la uccido, l'ho detto! Ora squalificatemi pure", la frase che ha indignato il pubblico ed ha avuto una vasta eco sui social non è piaciuta a Pamela Prati che nelle sue storie di Instagram ha scritto: "Non sopporto le donne che odiano le donne. Ma non sopporto nemmeno la cattiveria, come non sopporto l'aggressività. Sono e sarò sempre dalla parte di Stefania Orlando, che è una persona per bene, che non merita di essere trattata così - aggiungendo - Viva le donne che amano le donne. Adesso devo anche fare gli auguri alla mia carissima amica Stefania. Sei davvero forte e coraggiosa, ma anche leale. Non mollare, devi vincere tu Stefy".

Contro Samantha De Grenet ha twittato anche Simone Gianlorenzi, marito di Stefania, che sul video delle offese alla moglie ha scritto semplicemente "Parole gravi che non dovrebbero essere mai pronunciate, figuriamoci in un gioco Tv". Aa schierarsi al suo fianco anche Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, che ha scritto: "Ah ma quindi sa di dire una cattiveria e la dice lo stesso? Meno male che il figlio la guarda da Casa".