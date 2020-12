Grande Fratello Vip 5: Samantha De Grenet definisce psicopatica a Stefania Orlando

Samantha De Grenet ha dato della psicopatica a Stefania Orlando dopo la lite nella cucina del Grande Fratello Vip 5 per una teglia usata come scolapiatti.

Stefania Orlando accusata di essere una psicopatica da Samantha De Grenet dopo un litigio: i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 continuano a trascendere nel linguaggio usando termini inaccettabili per un programma televisivo.

Il Grande Fratello Vip è sempre stato considerato la casa del trash, ma questa quinta edizione sembra stia sfuggendo di mano agli autori e i nuovi arrivati stanno dando il peggio di loro stessi in queste ultime 24 ore. Dopo che Sonia Lorenzini ha insultato Rosalina Cannavò oggi Samantha De Grenet ha dato della psicopatica a Stefania Orlando dopo un litigio.

Era da giorni che gli utenti dei social si aspettavano la lite tra Stefania e Samantha, le due concorrenti non si sono mai piaciute sia nella vita reale e tanto meno nel reality. A far scoppiare il caso del giorno è stata una teglia da forno che la De Grenet ha usato come scolapiatti. Stefania le ha fatto notare che la cosa è poco igienica e che da sempre nella casa i piatti e i bicchieri lavati si poggiano su un canovaccio pulito, inoltre i bicchieri poggiati sulla teglia da forno non si asciugano.

Samantha, a cui non è andata giù la nomination da parte della Orlando che ieri sera l'ha mandata al televoto, ha controbattuto dicendo che lei userà sempre la teglia e non ha intenzione di uniformarsi alle abitudini della casa. Poi per provocare la Orlando le ha detto di abbassare la voce e Stefania, da vera regina della casa, le ha risposto: "si vede che non ci senti se continui a dire sta stronzata". La De Grenet ha ribattuto "oh che chic, attenta che ti cade la corona", ma Stefania ha avuto l'ultima parola: "Non ti preoccupare, amore. Tu invece abbassa un po' la cresta perché mi pare che sei entrata anche un po' troppo".

Poco dopo Samantha De Grenet ha ripetuto il leitmotiv che ha accompagnato il percorso di Matilde Brandi all'interno della casa dicendo che ha un figlio che la guarda e poi ha pronunciato la frase che ha fatto arrabbiare gli utenti dei social "Se lei sta giocando, io non sto giocando. C'è mio figlio che mi guarda da casa. Se vuoi fare i giochetti del ca..o, te li fai da sola. Non mi metti in mezzo. Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica sul niente, o su quello che non esiste, non mi sta bene". Speriamo che gli autori si facciano sentire e richiamino quest'ennesima caduta di stile di un concorrente del reality.