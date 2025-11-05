A Verissimo la verità sul caso Mark Caltagirone: Eliana Michelazzo ospite di Silvia Toffanin

È di pochi giorni fa la notizia che la Eliana Michelazzo è stata assolta dall'accusa di aver coinvolto un minore nella celebre messinscena che ha fatto il giro della televisione italiana per oltre un anno - il caso noto come Pamela Prati-gate con il fantomatico Mark Caltagirone. In virtù di questa sentenza, Michelazzo sarà ospite sabato 8 novembre del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin: occasione in cui racconterà per la prima volta la sua versione della vicenda, dopo anni di silenzio mediatico.

Il Caltagirone gate: una farsa che fece storia

Era il 2019 quando la televisione italiana fu travolta da uno degli scandali più surreali della sua storia recente: la presunta storia d'amore tra Pamela Prati, storica showgirl del Bagaglino, e un uomo misterioso di nome Mark Caltagirone. Un amore perfetto, raccontato in ogni dettaglio... ma che presto si rivelò un'incredibile messa in scena. Al centro di tutto, due nomi che divennero rapidamente noti al pubblico: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le manager della Prati.

L'amore fantasma di Pamela Prati

Tutto cominciò quando la showgirl, tornata sotto i riflettori, annunciò di aver trovato l'amore della sua vita: Mark Caltagirone, un imprenditore facoltoso e riservato. Secondo quanto dichiarava Pamela Prati, i due stavano per sposarsi e avevano addirittura preso in affido due bambini. I giornali e i programmi TV iniziarono a rincorrere la notizia, ma qualcosa non tornava: nessuno aveva mai visto Mark, né esistevano prove concrete della sua identità.

Pamela Prati durante un'intervista su Mark Caltagirone

Lo scandalo esplode: Mark Caltagirone non esiste

Con il passare delle settimane, giornalisti e opinionisti iniziarono a indagare, e la verità emerse in tutta la sua assurdità: Mark Caltagirone non esisteva. Le prove si accumulavano, e la stessa Prati, messa alle strette durante un'intervista a Live - Non è la d'Urso, non seppe più come giustificarsi. L'Italia intera si rese conto che la storia d'amore era frutto di un gigantesco inganno mediatico. A quel punto, le due agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, finirono nel mirino dell'opinione pubblica, accusate di aver orchestrato tutto per ottenere visibilità e notorietà.

Eliana Michelazzo: vittima o complice?

In un primo momento, la donna fu vista come una delle menti dietro il Caltagirone gate. Tuttavia, pochi giorni dopo, in una confessione televisiva, Eliana Michelazzo dichiarò di essere a sua volta vittima di un inganno, rivelando un dettaglio sconcertante: per dieci anni avrebbe creduto di essere fidanzata con un uomo di nome Simone Coppi, che però - come "Mark Caltagirone" - non è mai esistito.

Secondo il suo racconto, anche lei era rimasta intrappolata in una rete di manipolazioni psicologiche e profili falsi, orchestrata dalla sua ex socia Pamela Perricciolo. Una storia di plagio emotivo e fragilità che scosse profondamente l'opinione pubblica. Il caso diventò un fenomeno mediatico senza precedenti: talk show, speciali televisivi e articoli di giornale cercarono di ricostruire la vicenda in ogni minimo dettaglio e Pamela Prati sostenne di essere stata ingannata dalle sue manager.