Grande Fratello Vip 5, Sonia Lorenzini è una furia contro Rosalinda Cannavò

Dopo la nomination di Rosalinda Cannavò, Sonia Lorenzini si è scagliata contro la siciliana e ha usato parole forti, che rischiano di creare un nuovo caso al Grande Fratello VIP 5.

Anche questa volta la parte più interessante del Grande Fratello Vip 5 è iniziata alla fine della puntata, quando c'è stata la resa dei conti tra i concorrenti in nomination. Ieri a perdere la testa è stata Sonia Lorenzini, l'influencer finita in nomination grazie al voto di quattro coinquilini tra cui Rosalinda Cannavò, un voto che non ha stupito il popolo di Twitter che l'aveva pronosticato già nel pomeriggio. Sonia infatti per ben due volte aveva risposto in maniera "acida" a Rosalinda che nel giustificare la nomination ha detto di non voler mandare al televoto i vecchi compagni di viaggio e ha fatto il nome di Sonia, proprio per le risposte che le aveva dato.

La Lorenzini si è sentita pugnalare alle spalle da Rosalinda con la quale aveva pensato di aver stabilito un buon rapporto è appena è stato chiuso il collegamento con lo studio ha inveito contro la Cannavò, come potete vedere in questo video. "Ieri ti ho dato un grande aiuto e oggi fai così, sei una grande furba. Io non faccio un dialogo con una persona che non si è comportata in modo intelligente con me", ha sbottato Sonia.

Sonia ha rinfacciato a Rosalinda di esserle stata vicino in questi giorni aiutandola a scrivere una lettera per il fidanzato: "Ieri ti ho dato un grande aiuto e oggi fai così e oggi me lo metti a quel posto, sei una grande furba. Stai lontana da me, ora il quadretto è completo. A me le prese per il cu.o non piacciono. Io non faccio un dialogo con una persona che non si è comportata in modo intelligente con me". Sonia ha raccontato a Dayane che Rosalinda sarebbe gelosa non solo della sua amicizia con la modella brasiliana ma anche del rapporto tra lei e Mario Emrito: sembra che il concorrente in passato ci abbia provato sia con la Lorenzini che con la Cannavò.

Sonia sfogandosi ha detto le parole che hanno fatto infuriare il web, parlando di Rosalinda ha detto "lo sego le gambine", anche se subito dopo ha aggiunto "è un modo di dire", come potete vedere qui. Poi seduta sul divano da sola e parlando ad alta voce riferendosi a Rosalinda ha detto "stro..a, stro..a, stro..a, vipera".