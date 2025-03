Ne vedremo delle belle, Pamela Prati smaschera Valeria Marini: "Mi ha chiesto scusa, però..."

La rivalità tra le due showgirl del Bagaglino non è mai stata un mistero, ma stavolta Pamela Prati ha deciso di rompere il silenzio e raccontare cosa è davvero successo con Valeria Marini nella prima puntata di Ne vedremo delle belle, il nuovo varietà di Rai Uno. Durante un'intervista, infatti, Prati ha rivelato di esserci rimasta male per l'atteggiamento di Valeria Marini subito dopo la sua vittoria. "Si è messa davanti a me e anche davanti a Carlo Conti", ha dichiarato con il tono di chi ancora fatica a digerire l'episodio.

Pamela Prati sulla sua vittoria a Ne vedremo delle belle: "Valeria si è piazzata lì davanti"

Pamela Prati

Pamela Prati non fa giri di parole e ammette: "Non sono la più brava e non mi aspettavo di vincere, ma mi sono tanto divertita". Poi si apre sull'episodio con Valeria Marini: "Sì, c'è rimasta male per il fatto che era tra le ultime. Si è piazzata davanti a me e davanti anche a Carlo Conti". La showgirl a questo punto le avrebbe fatto notare la cosa e Marini le avrebbe risposto: "Amore, non me ne sono accorta, ti chiedo scusa".

Ma a quanto pare quelle scuse non sono bastate a cancellare del tutto l'impressione di un gesto poco elegante. "Io però a lei non l'avrei fatto", ha puntualizzato Prati, che però ammette: "Devo essere sincera: mi ha chiesto scusa sette volte".

Prati vs Marini: una rivalità tutta sarda

La tensione, secondo Pamela Prati, è figlia di una lunga conoscenza e di una complicità fatta anche di competizione. "Due sarde insieme...", spiega ironica. "Insieme abbiamo fatto tante cose, ma è sempre un'Eva contro Eva. C'è sempre una rivalità tra donne. Una rivalità sana, spero".

Dietro i sorrisi in scena, quindi, le dinamiche tra primedonne si fanno sentire. Anche Angela Melillo ha raccontato di essere stata messa in fondo durante le coreografie da una collega. Un altro segno che conferma come, nel backstage dello show, il clima sia ben diverso da quello che il pubblico vede in diretta.

Le rivalità tra alcune delle showgirl iconiche della tv italiana non si placano, ma una domanda rimane: ne vedremo davvero delle belle?