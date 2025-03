Ne vedremo delle belle, ci sono già tensioni dietro le quinte: una soubrette presa di mira?

Lo show partirà domani stasera, ma dietro le quinte le protagoniste hanno già scaldato i motori. Le showgirl di Ne vedremo delle belle infatti, in onda questa sera su Rai Uno in prima serata, hanno già iniziato a fare la gioia del gossip.

Sembrerebbe infatti che Adriana Volpe non stia facendo gruppo con le altre e le colleghe mal sopporterebbero questo atteggiamento.

Adriana Volpe contro tutte?

Carlo Conti conduce Ne vedremo delle belle

A renderlo noto, Oggi di Andrea Biavardi, infatti, scrive che "le altre sembrano mal digerire la sua ambizione, durante le prove cresce la tensione".

Secondo Oggi, tra le dieci showgirl del piccolo schermo, la più competitiva sarebbe proprio la Volpe: "Lei è tra le più competitive e punta alla vittoria senza fare gruppo con le colleghe che sembrano mal digerire la sua ambizione e la sua volontà di primeggiare". Nessuna vuole fare brutta figura e tutte si stanno impegnando al massimo. La Volpe però, stando a quanto si legge su Oggi, sarebbe proprio la più agguerrita.

Le dichiarazioni: "C'è un clima goliardico"

Dal canto suo, Adriana Volpe ha dichiarato a SuperGuidaTv che "C'è un clima molto goliardico, sembriamo dieci studentesse in corriera in vacanza. Abbiamo preso questo programma con spirito pur restando concentrate sul risultato. Tendenzialmente siamo lì per divertirci. (...) In famiglia mi hanno consigliato di prenderla con spirito, con leggerezza ed è questo il modo in cui la sto affrontando".

Del resto, chi direbbe che sul set si affilano i coltelli? Ad ogni modo, la Volpe ha raccontato che a differenza delle colleghe, non sa né ballare né cantare: "Penso di essere stonata come una campana. Affrontare la prova del canto nel programma mi mette un'agitazione pazzesca. (...) Una volta quando c'era Falqui o anche Franco Miseria anche solo una sigla con Heather Parisi si provava per due settimane. In questo programma invece una coreografia bisogna impararla in nemmeno cinque giorni".

Che questo accresca ancora di più la tensione?

Lo scopriremo domani su Rai Uno.