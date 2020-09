Grande Fratello Vip 5: Fausto Leali espulso per la frase razzista?

Fausto Leali sarebbe stato espulso dal Grande Fratello Vip 5, questo almeno sembrerebbe indicare il tweet pubblicato sul profilo ufficiale del programma che annuncia la sospensione del televoto.

Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.

#GFVIP pic.twitter.com/pcsWfcztgF — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 21, 2020

"Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente": questo il messaggio della produzione che non lascerebbe troppo spazio a dubbi. Tuttavia al momento, come era prevedibile, non c'è nessuna ufficialità. Per quella bisognerà attendere la puntata in onda stasera su Canale 5.

Se Alfonso Signorini aveva salvato Fausto Leali già una volta dalla squalifica, dopo la "beatificazione" di Benito Mussolini, basata peraltro su informazioni storicamente inesatte, questa volta pare non ci sia niente da fare per il cantante ultrasettantenne. Il commento razzista rivolto a Enock Barwuah ha davvero scioccato il pubblico, non lasciando indifferenti neppure tanti Vip che stanno evidentemente seguendo le dinamiche della casa più spiata d'Italia.

La situazione è diventata immediatamente imbarazzante anche per tutti gli inquilini presenti, nonostante la replica molto educata di Enock: "Da casa ci guardano, non deve passare questa cosa [...] Ho capito cosa vuoi dire ma è una parola che non deve essere detta sennò la gente pensa che è normale dirlo, non è normale dirlo perché a me per strada se mi dicono quella cosa lì...".

Sulla questione è intervenuto anche il fratello maggiore Mario Balotelli che nelle storie di Instagram ha condiviso il post di Kevin Prince Boateng dedicato alla vicenda. "Io appartengo all'unica razza che conosco, quella umana!" ha commentato il marito di Melissa Satta, rilanciando subito dopo con un esplicito "Out #FaustoLeali", e con tanto di tag al Grande Fratello Vip.

Non è rimasto in silenzio neppure Cristiano Malgioglio, che ha vivamente consigliato a Leali di limitarsi a cantare anzichè affrontare argomenti su cui, evidentemente, farebbe meglio a tacere.

In definitiva: la sorte di Fausto Leali al Grande Fratello Vip 5 sembra ormai già scritta, e purtroppo nel modo peggiore per cui non si può incolpare nessuno se non il diretto interessato, ma per la conferma bisognerà attendere la puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21:30.