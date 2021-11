Diego Armando Maradona: Fausto Leali e quella cena con carta di credito e "sorpresa"

Diego Armando Maradona ha pagato una cena a Fausto Leali nonostante fosse lontanissimo: il cantante ha raccontato che durante una cena con amici del Pibe de Oro spuntò una carta di credito intestata a Maradona per pagare le cene con amici

Fausto Leali ha apprezzato Diego Armando Maradona prima come uomo e poi come campione di calcio: il cantante ha raccontato della sua amicizia con Diego Armando Maradonain un'intervista a Repubblica, un legame che è andato avanti dal 1987 fino al 25 novembre del 2020, giorno della prematura scomparsa del calciatore. Nonostante i due non si sentissero da tempo "lo portavo sempre nel cuore" ha detto Fausto Leali che è stato tra gli invitati al matrimonio di Maradona.

Il cantante di A Chi, brano che Maradona conosceva a memoria, non è un grande appassionato di calcio e preferisce raccontare aneddoti che possano far capire al pubblico "che persona fosse Diego". Leali racconta con emozione quello che successe dopo una suo concerto: "Feci un concerto a Verona, arrivarono alla fine due suoi amici che abitavano lì. Andammo a cena in un ristorante che tenne aperto apposta per noi". Al momento di pagare il conto, successe qualcosa che Fausto non si sarebbe mai aspettato: "Alla fine feci per pagare, ma loro tirarono fuori una carta di credito intestata a Maradona, che gliel'aveva regalata perché pagassero loro quando incontravano qualche amico comune. Ecco, questo dice tanto dell'uomo, direi".

L'ultima volta che si sono incontrati Diego e Fausto è successo per caso "a Disney World, in Florida. Ma per puro caso, pensi lei quanta gente c'è in quel posto. Eravamo in fila alla biglietteria. Vederci lì fu qualcosa d'incredibile, una coincidenza clamorosa".

Il giorno in cui Diego Armando Maradona è morto Leali ha pubblicato un post su Instagram con una foto che lo vede abbracciato al suo amico argentino nella didascalia si legge: "La tragica notizia della morte di Diego mi ha spezzato il cuore, caro amico mio e grande uomo, questa foto è stata scattata a casa sua a Napoli nel 1987, ho avuto anche il privilegio di essere stato invitato al suo matrimonio a Buenos Aires. Il mondo dello sport ti piange e ti ricorderà per sempre come il più grande del mondo, addio caro amico, buon viaggio. Condoglianze ai familiari, con tanto affetto, Fausto.".