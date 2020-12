Diego Armando Maradona: il suo matrimonio raccontato da Fausto Leali: "Fu sconvolgente"

Fausto Leali è una delle persone che Diego Armando Maradona ha invitato al suo matrimonio con Claudia Villafañe: il cantante, che di recente è stato intervistato da Repubblica, era uno dei miti del campione argentino grazie al suo vecchio successo A chi.

Diego Armando Maradona con Claudia Villafane nel giorno del matrimonio

Il brano del cantante lombardo era la sigla di una popolarissima telenovela argentina quando Diego Armando Maradona era adolescente e il campione la conosceva a memoria. Leali in un'intervista a La Repubblica ha raccontato che il campione lo riconobbe durante la sua esibizione al festival di Sanremo del 1987 e volle conoscerlo e i due divennero amici "Alla fine ci si vedeva poco poco, perché io stavo a Nord e lui al Sud. Ma ogni volta che era possibile ci vedevamo. Eravamo così legati che mi invitò al suo matrimonio con Claudia Villafañe a Buenos Aires, nel 1989".

Fausto Leali ha raccontato l'incredibile matrimonio di Diego Armando Maradona e Claudia Villafañe a partire dal viaggio in aereo che fece tappa a Roma e a Barcellona per raccogliere gli invitati europei: "Da Milano presi un aereo per Roma: a Fiumicino Diego aveva affittato un jumbo 747 per trasportare tutti gli invitati italiani, tra cui c'era anche Franco Califano. Un aereo da 300 posti tutto per noi. Aveva due piani: al superiore lui, Claudia e i famigliari, una dozzina di persone. Sotto la prima classe, la business e la economy. L'aereo partì mezzo pieno e si riempì definitivamente a Barcellona, dove fece tappa per accogliere gli altri ospiti".

Fausto poi racconta il matrimonio da favola, dopo aver passato la notte in un albergo di lusso gli invitati furono portati in Chiesa: "Tutta Buenos Aires era per strada per salutare Diego, il corteo si fece strada a fatica tra due ali di folla. In qualche modo arrivammo alla chiesa e ci trovammo immersi nel lusso più sfrenato, una cosa quasi sconvolgente: basti dire che c'erano 200 musicisti e 200 coristi a suonare la Nona di Beethoven, eravamo tutti in smoking, Claudia vestita dai migliori stilisti del mondo. E non le dico il pranzo successivo".

Dopo il matrimonio gli invitati raggiunsero ristorante per un banchetto che durò tutta la notte: "Un ristorante enorme, con quattro palchi per le orchestre che si alternavano: una sinfonica, una pop, una di folk argentino e un quartetto d'archi. Mangiammo e cantammo fino a notte fonda".

Leali ha poi spiegato non sentiva l'ex calciatore da molti anni e una delle ultime volte che si erano parlati al telefono aveva intuito che il matrimonio tra lui e Claudia era al capolinea. Claudia Villafane è stata una delle tante donne che hanno amato Diego Armando Maradona ma il loro matrimonio è stato molto tumultuoso, per ammissione di lei.