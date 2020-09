Grande Fratello Vip 5: Fausto Leali shock: chiama "negro" Enock Balotelli

Oggi al Grande Fratello Vip 5 Fausto Leali parlando con Enock Balotelli ha usato la parola negro provocando la pacata ma ferma reazione del fratello del calciatore. Il cantante si è difeso facendo una differenza tra colore e razza ma la frase ha suscitato un grande clamore sul web e tra gli stessi coinquilini della Casa. Fausto Leali dimostra di essere rimasto fermo al 1968 quando cantò la sua hit Angeli negri.

ma sbaglio o fausto leali è un personaggio super problematico? pic.twitter.com/zk7Zr7U9Um — ⚔️ Matteowolk 🪐 (@matteowolk) September 20, 2020

Fossimo in un incontro di calcio Fausto Leali oggi avrebbe avuto il secondo cartellino giallo e la squalifica, ma siamo al Grande Fratello Vip 5 dove tutto può succedere. Fausto Leali infatti ne ha fatta un'altra delle sue: rivolgendosi ad Enock Balotelli ha usato la parola "negro" e al no disperato del ragazzo e di altri concorrenti Fausto Leali ha aggiunto una spiegazione imbarazzante che ha peggiorato la sua posizione: "noi italiani vogliamo fare i fighi, Nero è un colore, negro è la razza". Immediata la risposta di Enock Balotelli: "Da casa ci guardano, non deve passare questa cosa". Leali in pieno delirio ha detto: "allora gli uomini di colore siamo noi bianchi - aggiungendo - Che cosa dovrei fare con le mie canzoni con i negri?". Il cantante si riferiva ad Angeli Negri, brano del 1968 e cover della canzone Angelitos negros i cui versi sono del poeta e politico venezuelano Andrés Eloy Blanco. Enock ha chiuso la polemica dicendo: "Ho capito cosa vuoi dire ma è una parola che non deve essere detta altrimenti la gente pensa che è normale dirlo".

Il primo debole cartellino giallo il cantante lo aveva avuto appena entrato nella casa: al Grande Fratello Vip 5 Fausto Leali aveva detto delle frasi su Mussolini che avevano fatto discutere. "In Italia se fai nove cose buone e una cattiva verrai ricordato per quella cattiva, Mussolini ha fatto delle cose incredibili... delle cose buone per l'umanità... le pensioni... è andato poi con Hitler. Nella storia, Hitler era un fan di Mussolini", aveva detto mentre parlava con Patrizia de Blanck, Pierpaolo Pretelli, Enock e Massimiliano Morra. In quell'occasione Leali era stato graziato dal Grande Fratello ed era rimasto nella casa di Cinecittà.

Il Grande Fratello Vip ritorna lunedì 20 settembre in prima serata, i concorrenti in nomination sono Massimiliano Morra e lo stesso Fausto Leali. Lunedì sapremo se finalmente farà il suo ingresso nella casa di Cinecittà il giornalista Paolo Brosio, ricoverato in ospedale per accertamenti. Nella puntata di venerdì sera il cast di concorrenti di questa quinta edizione si è completo con l'ingresso di Elisabetta Gregoraci, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria, all'appello manca solo l'ex inviato del TG4.