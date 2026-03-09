Grande Fratello: quali Vip ha tagliato Ilary Blasi dalla lista di Signorini?

Non tutti i nomi della lista iniziale di Alfonso Signorini saranno nella Casa del GF VIP 2026. Scopri chi è stato escluso e chi invece farà il suo debutto sotto i riflettori del relaity show.

Ieri, Mediaset ha annunciato ufficialmente i concorrenti che varcheranno la soglia della casa del Grande Fratello VIP il prossimo 17 marzo, segnando l'inizio della nuova edizione condotta da Ilary Blasi. Per settimane, Alfonso Signorini e il suo gruppo di autori hanno lavorato alla composizione della lista dei possibili Vip, presentata a Pier Silvio Berlusconi, con l'obiettivo di selezionare personaggi noti al grande pubblico, evitando influencer e creator di TikTok, come richiesto dall'amministratore delegato di Mediaset.

Dopo l'eco mediatico legato a Fabrizio Corona, la lista ha subito diversi cambiamenti. Lo scorso gennaio, Davide Maggio aveva pubblicato la lista dei nomi approvata da Berlusconi e pronta per entrare nella Casa del Grande Fratello VIP. Tuttavia, con la definizione ufficiale del cast da parte di Ilary Blasi, molti dei concorrenti inizialmente previsti non sono stati confermati.

Gli esclusi dalla lista di Alfonso Signorini

Tra i nomi rimasti fuori dal reality troviamo Alessia Scita, Andrea De Paoli, Anna La Rosa, Walter Zenga e Donatella Rettore. Altri Vip che non vedremo il 17 marzo sono Carlotta Ferlito, Christian Mujica, Jhonatan Mujica, Cosmary Fasanelli, Priscilla, Emanuele Caselli, Enes Atak, Gianmarco Steri, Imma Polese, Martina De Ioannon, Cicciolina, Megghi Galo e Monica Contraffatto. Infine, non entreranno nei Lumina Studios: Natalio Simionato, Ringo, Sahin Vural, Sara Gaudenzi, Antonio Sabato Junior e Armando Incarnato.

Donatella Rettore

I Vip scelti dalla lista originale

Dalla lista iniziale di Alfonso Signorini sono stati confermati otto concorrenti: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Barbara Prezja, Francesca Manzini, Ibiza Altea, Marco Berry e Raimondo Todaro. Oltre agli inclusi nella lista di Signorini, la nuova edizione presenta vip che partecipano per la prima volta al reality show: Dario Cassini, GionnyScandal, Giovanni Calvario, Lucia Ilardo, Nicolò Brigante, Paola Caruso, Raul Dumitras e Renato Biancardi.

Con questa selezione, la casa del Grande Fratello VIP si prepara ad accogliere un mix di volti storici e nuove personalità , promettendo sorprese e dinamiche interessanti per i telespettatori.