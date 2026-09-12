Marina La Rosa torna al Grande Fratello dopo 26 anni: "Mi pagano per giocare"

Dopo aver rifiutato più volte la proposta di tornare nella Casa, Marina La Rosa ha deciso di accettare. L'ex concorrente della prima edizione sarà tra i protagonisti del nuovo Grande Fratello Vip.

Dopo 26 anni, Marina La Rosa è pronta a tornare nella Casa più spiata d'Italia. L'ex concorrente della prima, storica edizione del reality farà infatti parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi.

Un ritorno che arriva a distanza di oltre due decenni dalla sua prima esperienza televisiva e che rappresenta una delle anticipazioni più curiose della nuova edizione. Marina La Rosa è infatti una delle concorrenti già ufficializzate del programma, mentre altri nomi del cast saranno annunciati nelle prossime settimane.

Marina La Rosa spiega perché ha accettato il ritorno al Grande Fratello

A raccontare i motivi della sua decisione è stata la stessa Marina La Rosa, attraverso un video condiviso sui social. L'ex concorrente ha spiegato di essersi interrogata a lungo sulle ragioni che l'hanno portata ad accettare, soprattutto dopo aver rifiutato per anni le proposte di tornare nella Casa del Grande Fratello.

Marina La Rosa al primo Grande Fratello

Sono passati 26 anni dalla sua prima esperienza e, nel frattempo, la sua vita è cambiata molto. Proprio questo, secondo Marina La Rosa, rende il nuovo ingresso nella Casa qualcosa di completamente diverso rispetto al passato. "Perché dopo 26 anni torno al Grande Fratello? Me lo sono chiesto anch'io", ha raccontato nel video, spiegando di aver ricevuto la proposta in diverse occasioni e di aver sempre scelto di rifiutare. Questa volta, però, ha deciso di cambiare idea e accettare la nuova sfida.

L'ex concorrente ha anche definito con ironia il suo ritorno nella Casa come un ritorno "sul luogo del delitto", sottolineando però che questa esperienza non deve essere interpretata come una replica di quella vissuta 26 anni fa.

"Questa ovviamente non è una replica, è un esperimento, è un gioco, un momento leggero", ha spiegato Marina La Rosa, aggiungendo con la sua consueta ironia: "Mi pagano per giocare e per divertirmi, poteva andarmi peggio".

Il messaggio di Marina La Rosa a chi la critica

Nel suo video, Marina La Rosa ha anche anticipato le possibili reazioni del pubblico al suo ritorno al Grande Fratello. L'ex concorrente sa che la sua partecipazione potrebbe dividere gli spettatori e ha scelto di affrontare anche questo aspetto con grande ironia.

"Qualcuno penserà: 'Ma perché? Ma che ti serve?'. Qualcun altro dirà: 'Oddio, ancora lei!'. Tutto legittimo", ha spiegato. Marina La Rosa ha poi rivolto un ringraziamento a chi continua a seguirla, senza però chiedere ai suoi detrattori di cambiare atteggiamento. Al contrario, ha spiegato di aver imparato negli anni una lezione importante: non è necessario essere compresi o apprezzati da tutti.

La concorrente ha quindi rivendicato la propria libertà di cambiare idea e di mettersi nuovamente in gioco, definendosi ancora curiosa e imperfetta. Il suo messaggio si è concluso con una frase ironica rivolta a chi la segue: "Come disse un epistemologo tedesco, la coerenza appartiene a chi non ha idee. Ciao, disadattati. Ci vediamo lì"".

Il conto alla rovescia per il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello è quindi ufficialmente iniziato. Dopo 26 anni, Marina La Rosa si prepara a vivere una nuova esperienza davanti alle telecamere, questa volta con la consapevolezza di essere profondamente cambiata rispetto alla ragazza che il pubblico aveva conosciuto nella prima edizione del reality.