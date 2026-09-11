Grande Fratello VIp, Andreas Muller dopo l’annuncio: “So già che mi romperanno i cogli.ni”

Il ballerino è stato annunciato tra i concorrenti della nuova edizione del reality e ha commentato con ironia l'ingresso nella Casa e le possibili critiche legate alla sua scelta.

Andreas Muller è ufficialmente un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo l'annuncio del suo ingresso nella Casa, il ballerino ha condiviso sui social le prime parole sulla nuova esperienza, mostrando di essere già consapevole delle critiche che potrebbero accompagnare la sua partecipazione al reality.

Il nuovo Grande Fratello Vip prenderà il via il prossimo 19 settembre, con Ilary Blasi confermata alla conduzione per la seconda stagione consecutiva. Tra i protagonisti della nuova edizione ci sarà dunque anche il ballerino, vincitore della sedicesima edizione di Amici.

Andreas Muller dopo l'annuncio del Grande Fratello Vip: le prime parole

La conferma è arrivata attraverso il consueto video di presentazione pubblicato sui canali social del programma. Nel filmato Andreas Muller racconta alcuni aspetti della sua personalità e si presenta al pubblico che lo vedrà presto nella Casa.

Veronica Peparini e Andreas Müller

Il ballerino si descrive come alto 1,80, pieno di tatuaggi e con gli occhi scuri. Tra gli aspetti che lo descrivono cita anche il fatto di essere sportivo, lunatico, meteoropatico e sensibile, aggiungendo con ironia di essere considerato da alcuni divertente e da altri antipatico.

Dopo l'annuncio della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Andreas ha commentato sui social la notizia con entusiasmo ma anche con una certa preoccupazione, soprattutto pensando alle critiche che potrebbero arrivare durante il percorso nel reality.

"Ebbene sì ragazzi, è stato svelato anche il mio nome! Ovviamente non so come farò a partire, perché quando ho accettato ero carichissimo... Non che adesso non lo sia, sono carichissimo! Però, ovviamente, mi sto cag.ndo sotto perché mi mancheranno da morire le bimbe, e so già che su questa cosa mi romperanno tutti i cogli.ni, ma non c'è problema!"

Andreas ha poi chiarito di essere comunque impaziente di iniziare questa nuova avventura e di essere pronto ad affrontare anche le reazioni del pubblico: "Non vedo l'ora di iniziare, perché a tal proposito sono pronto a farmi amare o odiare: tanto ci convivo da una vita!"

Una delle principali ragioni di preoccupazione per Andreas Muller riguarda la lontananza dalle sue bambine. Il ballerino è infatti padre di due gemelline, Ginevra e Penelope, nate nel marzo 2024 dalla relazione con Veronica Peparini, sua ex insegnante di danza ad Amici. La differenza d'età tra i due e la loro storia d'amore sono state spesso al centro dell'attenzione mediatica e hanno esposto la coppia anche alle critiche degli haters.

Simone Annicchiarico è un concorrente del Grande Fratello VIp

Gli altri concorrenti annunciati

Andreas Muller non sarà l'unico volto noto della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti già presentati figurano Jonathan Kashanian, Alex Belli, Guendalina Tavassi, Alessandro Roncaccia, Megan Ria, Giacomo Gallani, Marina La Rosa, Moreno Morello, Michelle Masullo, Simone Annicchiarico e Carmen Di Pietro.

Il cast potrebbe però essere ancora più ampio. Secondo le anticipazioni, nella Casa del Grande Fratello Vip dovrebbero entrare anche Alessandro Varsi, Giancarlo Danto, Giulia Provvedi, Piera Meloni e Valeria Marini.