Grande Fratello, il vincitore è già scritto? Ecco cosa dicono i sondaggi del pubblico e i bookmaker

Oggi, 18 dicembre, si spegneranno le luci della Casa più spiata d'Italia. Come ogni anno, saranno due i concorrenti che lasceranno per ultimi lo studio per raggiungere Simona Ventura, che aprirà la busta dove sarà scritto il nome di chi ha vinto questa diciannovesima edizione del Grande Fratello. Nel frattempo, il pubblico e gli esperti del programma hanno già decretato il vincitore, ma sarà davvero così?

La sfida tra Omer e Jonas che cambia la Finale

La puntata si aprirà con una prima eliminazione pesante: i due protagonisti maschili di questa edizione si scontreranno in una lotta all'ultimo voto. Nell'ultima puntata, infatti, Jonas, che aveva pescato il piramidale Gold, ha scelto di sfidare proprio Omer , forse per stabilire una volta per tutte chi tra i due è il più amato dal pubblico. I sondaggi online parlano di un testa a testa, con una leggera preferenza per il concorrente di origini siriane:

Omer Elomari 51,46%

51,46% Jonas Pepe 48,54%

Anita è la favorita dei sondaggi

Cosa dicono le Agenzie di scommesse: Chi vincerà il Grande Fratello

Ma attenzione: Jonas, in realtà, insieme ad Anita ha alle spalle la fanbase più forte del programma, i cosiddetti Jonita, che potrebbero spostare gli equilibri già dal primo televoto e dare la vittoria a uno dei loro beniamini.

Così sembrano pensarla anche gli esperti della SNAI, che danno infatti la coppia al primo e al secondo posto della classifica finale. Scendendo nel dettaglio, ecco cosa prevedono le quote pronostico: Sisal vede Anita in testa, offerta a 1,90. A tallonarla c'e' proprio Jonas, proposto a 4,00, potrebbero essere proprio loro due a spegnere le luci della casa.

Giulia, la prima finalista della diciannovesima edizione, e Omer, se supererà il primo televoto della puntata di questa sera, appaiati in quota a 6,00, restano avversari da non sottovalutare. Più staccata Grazia che, offerta a 9,00, proverà a sovvertire ogni pronostico e a risalire la vetta. Allargando il campo alle altre agenzie di scommesse il risultato è quasi uguale:

Anita Mazzotta : 1,83

: Jonas Pepe : 4,00

: Giulia Soponariu : 5,80

: Omer Elomari : 5,20

: Grazia Kendi: 9,60

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: i finalisti affidano a dei palloncini alcune parole scritte per i loro cari