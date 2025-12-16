Grande Fratello, pagelle della semifinale: il ritorno di Rasha (2), Valentina vs Benedetta (4)

Finale si, finale no: il Grande Fratello allunga di una puntata e sposta l'elezione del vincitore a giovedì 18 dicembre. Ecco le nostre pagelle, tra il ritorno tutto amore di Rasha, l'eliminazione di Domenico mentre Benedetta e Valentina litigano

Per la gioia dei concorrenti, quella di ieri non è stata la finale del Grande Fratello. Convinti di poter richiudere lo "squallido trolley" e tornarsene a casa, gli inquilini hanno ricevuto invece l'amara novella: contrordine, la pratica è rimandata a giovedì.

Di tutto il mazzo, l'unico felice all'idea è stato Domenico: esattamente la persona che, invece, ha comunque dovuto lasciare la casa. Eliminato al televoto a un passo dalla finale, viene il dubbio che Domenico fosse grato di poter posticipare ancora di qualche giorno l'appuntamento con Valentina: ingenuo.

Ecco allora com'è andata la puntata, al termine della quale Omer è diventato il quinto finalista e Anita superfinalista. Nel frattempo, Omer e Jonas sono in nomination: chi vuoi salvare?

Il "colpo barbino" della puntata in più - voto: 4

Simona Ventura apre la prima puntata del GF 2025

Simona Ventura lo ha definito un "colpo barbino": dire ai concorrenti che la puntata del 15 dicembre sarebbe stata l'ultima, salvo poi prolungare fino a giovedì 18. Niente di nuovo al Grande Fratello, anche se i diretti interessati erano così stupiti che sembravano non aver mai visto il reality in vita loro.

Il punto è che, però, la conduttrice lo aveva annunciato anche a noi telespettatori; tant'è che la scorsa settimana sono stati eliminati ben cinque concorrenti perché, arrivati alla semifinale con ben undici persone ancora in casa, bisognava sfoltire il mucchio. Adesso invece, esce dal nulla un'altra puntata: più che un "colpo barbino", un programma che non sa dove sta andando.

Rasha ha pensato a Omer - voto: 2

Rasha

Lunedì scorso

, rinfacciandogli persino di averla votata come candidata alla finale: colpevole di voler sembrare il buono della situazione, mentre lei aveva scritto sulla lavagnetta il proprio nome. Dopo aver sputato veleno tutto il tempo, una volta fuori, la mora ha capito che; lei invece, una figura piccola piccola. Ma soprattutto:dal pubblico, nonché finalista e papabile vincitore.

La faccenda si risolve subito: grazie a qualche tweet, alla produzione che agevola clip per romanticizzare la coppia dei "Rashmer" e all'ingresso di Rasha in casa. Visto che poi Natale è vicino, alla melassa generale si aggiunge una citazione cinematografica: Rasha si riscopre Mark di Love Actually, con tanto di cartelli. Insomma: lei ha lasciato a casa l'orgoglio, lui le è mancato e lo aspetta. I due si chiariscono: "Abbiamo sbagliato, siamo due caratteri testardi", spiega Rasha. E casomai qualcuno se lo stesse chiedendo: no, la parola "scusa" non s'è sentita.

Domenico non sa più "c'aggia dicere" nello scontro Benedetta vs Valentina - voto: 4

Domenico e Benedetta

La "nostra prosciuttaia di Nemi" (cit.Ventura) ha chiesto un confronto con Valentina che, incredibile a dirsi, è solo la compagna di Domenico e non una concorrente del Grande Fratello. Benedetta è uscita dalla casa e ha scoperto che la sua immagine è rovinata, che la gente la considera una sfasciafamiglie e la insulta sui social: una situazione che, a suo dire, ha creato Valentina cavalcando i propri problemi di coppia e sfruttandoli per apparire in tv.

Persino quando si è allontanata da Domenico,Valentina ha scritto un lungo post in cui annunciava di averlo lasciato: eppure, eccola ancora là a Cinecittà.

Valentina Piscopo

È qui allora che si sono scontrate due forze uguali e contrarie: una preoccupata di essere vista come la "sfasciafamiglie"; quell'altra di essere "cornuta" e una cattiva madre, ma soprattutto "cornuta". Benedetta le dà della pazza; Valentina chiosa con: "Hai avuto visibilità pure tu. Che vuoi di più?", mentre Domenico guarda la scena senza pronunciarsi.

Rimbrottato dalla Ventura, non ne può più: "Ma c'aggia dicere dopo 35 puntate?", chiede. Poi ricomincia la stessa solfa di sempre: si scusa, Benedetta è una compagna di viaggio importante in questa avventura, Valentina è la donna della mia vita. Se Valentina a casa è com'è l'abbiamo vista al GF, si capisce perché a Domenico tre giorni in più di programma, non pesavano mica.

Mattia vorrebbe ma non può - voto: 5

Grazia e Mattia

Grazia è innamoratissima di "Maaattiiiiii", perciò ora che Carlotta l'ha mollato, la Ventura le comunica la notizia: Mattia è libero. Il catanese arriva per farle una sorpresa, con tanto di balletto al ritmo di "ho visto lei che bacia lui": Grazia, certamente dispiaciutissima per l'accadimento, gli salta al collo.

È tutto un "Maaattiiiiii" dietro l'altro, con lo studio che vuole vedere il bacio tra i due, e lui a mezza bocca: "Vorrei ma non posso". Gran furbone, questo Mattia: appena single, è già pronto a piazzarsi con Grazia.

Giulia finalista con le sue forze - voto: 8

Giulia Soponariu

La piccola della casa è stata una di quei concorrenti arrivati in finale senza farsi notare troppo rispetto ad altri inquilini. Ieri sera è stata fatta luce su un trauma del passato: il suo rapimento a soli tre anni. Un evento tragico che le ha lasciato segni profondi, come la paura di andare in giro da sola.

Giulia avrebbe potuto puntare sul trauma, giocare la carta della vittima: invece è arrivata in finale da sola. Proprio come ha sottolineato Cristina Plevani: con le sue forze, senza il bisogno di aggrapparsi a qualcuno con una "ship".

Fuori dal GF, Jonas non si limiterà al modello - voto: 4

Jonas Pepe e Anita Mazzotta

Anita e Jonas vivono una a Milano e l'altro a Roma. Perciò ora si pone una questione: che fare una volta fuori? Il ragazzo sta già sudando freddo: Anita infatti, gli ha proposto di andare a convivere, richiesta che l'ha reso l'espressione vivente della felicità. Jonas ha una voglia che, piuttosto, preferirebbe condividere l'appartamento con Omer: "Cosa vengo a fare, il fidanzato? Ma perché si deve trasferire sempre l'uomo", le chiede.

Lei gli risponde che a Milano potrà continuare a lavorare, a fare il modello; "Ma secondo te - la rimpalla raccogliendo tutta la spocchia di cui è capace - io mi limito al modello, quando esco?". Qualcuno gli spieghi che questo Grande Fratello non lo sta guardando nessuno.

Anita scelta superfinalista dagli stessi finalisti - voto: 4

Anita non ha voluto incontrare il padre né sentirne la lettera: si è ricordato di avere una figlia ora che l'ha vista in televisione, ha già un padre che l'ha cresciuta pur non essendo suo padre biologico. Poco dopo, la ragazza viene decretata superfinalista: viene chiesto a ogni finalista di nominare una persona che meriterebbe la finale. Jonas e Anita si votano a vicenda, idem Giulia e Grazia, mentre il voto di Omer sposta tutto a favore di Anita che, in questo modo, viene destinata al podio come superfinalista. Ma così, senza un televoto? Ma il pubblico non era sovrano?