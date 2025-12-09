Grande Fratello, cinque finalisti, cinque eliminati e due concorrenti in nomination

La semifinale riduce il gruppo a soli sei inquilini: tra voti ribaltati, flash imprevisti e scelte tattiche, emergono i nuovi finalisti. Ma uno fra tra i due concorrenti in nomination sarà eliminato all'inizio della finalissima.

Grazia Kendi
NOTIZIA di 09/12/2025

La semifinale del Grande Fratello, andata in onda ieri 8 dicembre su Canale 5, ha regalato colpi di scena, televoti flash e scelte strategiche che hanno ridisegnato gli equilibri della Casa. Dagli undici concorrenti in gioco ad inizio puntata, oggi gli inquilini sono rimasti in sei - e due di loro si giocheranno la permanenza nella finale di lunedì 15 dicembre, quando il meno votato verrà immediatamente eliminato.

Primo televoto settimanale: eliminati Simone e Francesca

La puntata si è aperta con l'esito del televoto settimanale, che vedeva contrapposti quattro concorrenti: Rasha Younes, Domenico D'Alterio, Simone De Bianchi e Francesca Carrara. Il verdetto del pubblico è stato netto: a dover abbandonare la Casa sono stati madre e figlio, Francesca e Simone, risultati i meno votati. Queste le percentuali ufficiali:

  • Rasha: 43,42%
  • Domenico: 25,12%
  • Francesca: 20,66%
  • Simone: 10,8%

Da segnalare il buon risultato di D'Alterio, che ha ribaltato i sondaggi pre-puntata che lo indicavano dietro Francesca .

Anita Mazzotta

Televoti flash e colpi di scena: nasce la terza finalista

Subito dopo l'eliminazione, è partita una sequenza serrata di televoti flash, determinati tramite il "gioco del telefono", espediente già sperimentato in una puntata precedente.

  • Benedetta, prima a rispondere, si è ritrovata automaticamente al televoto e ha scelto di salvare Domenico
  • Omer ha deciso di mandare al televoto Donatella
  • Rasha ha scelto di sottoporre al giudizio del pubblico Anita

Al termine delle votazioni, Anita ha conquistato il titolo di terza finalista, grazie a un solido 55,59% dei voti. Eliminate invece Donatella (31,59%) e Benedetta (12,82%). La ragazza raggiunge così i già finalisti Giulia e Jonas.

Nomination in positivo: Grazia pesca il "Gold" e cambia le carte in tavola

È arrivato poi il momento delle nomination in positivo, con i concorrenti chiamati a esprimere chi meritasse l'accesso diretto alla finale. I tre più votati - Grazia, Rasha e Domenico - hanno dovuto pescare un piramidale. Grazia ha estratto il Gold. Chi lo pescava andava al televoto diretto e decideva chi sfidare. La Kendi ha scelto di sfidare Rasha. Simona Ventura ha aperto il televoto. Il verdetto del pubblico è stato chiaro: Grazia vola in finale, mentre Rasha Younes viene eliminata.

Ultimo televoto aperto: Omer contro Domenico

I due concorrenti non ancora finalisti si giocano il quinto posto in finale attraverso il televoto in positivo aperto da Simona Ventura alla fine della trasmissione. Tra Omer e Domenico: il più votato sarà proclamato finalista. Il responso arriverà all'inizio della finalissima del 15 dicembre