Grande Fratello, cinque finalisti, cinque eliminati e due concorrenti in nomination

La semifinale riduce il gruppo a soli sei inquilini: tra voti ribaltati, flash imprevisti e scelte tattiche, emergono i nuovi finalisti. Ma uno fra tra i due concorrenti in nomination sarà eliminato all'inizio della finalissima.

La semifinale del Grande Fratello, andata in onda ieri 8 dicembre su Canale 5, ha regalato colpi di scena, televoti flash e scelte strategiche che hanno ridisegnato gli equilibri della Casa. Dagli undici concorrenti in gioco ad inizio puntata, oggi gli inquilini sono rimasti in sei - e due di loro si giocheranno la permanenza nella finale di lunedì 15 dicembre, quando il meno votato verrà immediatamente eliminato.

Primo televoto settimanale: eliminati Simone e Francesca

La puntata si è aperta con l'esito del televoto settimanale, che vedeva contrapposti quattro concorrenti: Rasha Younes, Domenico D'Alterio, Simone De Bianchi e Francesca Carrara. Il verdetto del pubblico è stato netto: a dover abbandonare la Casa sono stati madre e figlio, Francesca e Simone, risultati i meno votati. Queste le percentuali ufficiali:

Rasha: 43,42%

Domenico: 25,12%

Francesca: 20,66%

Simone: 10,8%

Da segnalare il buon risultato di D'Alterio, che ha ribaltato i sondaggi pre-puntata che lo indicavano dietro Francesca .

Anita Mazzotta

Televoti flash e colpi di scena: nasce la terza finalista

Subito dopo l'eliminazione, è partita una sequenza serrata di televoti flash, determinati tramite il "gioco del telefono", espediente già sperimentato in una puntata precedente.

Benedetta , prima a rispondere, si è ritrovata automaticamente al televoto e ha scelto di salvare Domenico

, prima a rispondere, si è ritrovata automaticamente al televoto e ha scelto di salvare Domenico Omer ha deciso di mandare al televoto Donatella

ha deciso di mandare al televoto Rasha ha scelto di sottoporre al giudizio del pubblico Anita

Al termine delle votazioni, Anita ha conquistato il titolo di terza finalista, grazie a un solido 55,59% dei voti. Eliminate invece Donatella (31,59%) e Benedetta (12,82%). La ragazza raggiunge così i già finalisti Giulia e Jonas.

Nomination in positivo: Grazia pesca il "Gold" e cambia le carte in tavola

È arrivato poi il momento delle nomination in positivo, con i concorrenti chiamati a esprimere chi meritasse l'accesso diretto alla finale. I tre più votati - Grazia, Rasha e Domenico - hanno dovuto pescare un piramidale. Grazia ha estratto il Gold. Chi lo pescava andava al televoto diretto e decideva chi sfidare. La Kendi ha scelto di sfidare Rasha. Simona Ventura ha aperto il televoto. Il verdetto del pubblico è stato chiaro: Grazia vola in finale, mentre Rasha Younes viene eliminata.

Ultimo televoto aperto: Omer contro Domenico

I due concorrenti non ancora finalisti si giocano il quinto posto in finale attraverso il televoto in positivo aperto da Simona Ventura alla fine della trasmissione. Tra Omer e Domenico: il più votato sarà proclamato finalista. Il responso arriverà all'inizio della finalissima del 15 dicembre