Grande Fratello, cinque finalisti, cinque eliminati e due concorrenti in nomination

La semifinale del Grande Fratello, andata in onda ieri 8 dicembre su Canale 5, ha regalato colpi di scena, televoti flash e scelte strategiche che hanno ridisegnato gli equilibri della Casa. Dagli undici concorrenti in gioco ad inizio puntata, oggi gli inquilini sono rimasti in sei - e due di loro si giocheranno la permanenza nella finale di lunedì 15 dicembre, quando il meno votato verrà immediatamente eliminato.
Primo televoto settimanale: eliminati Simone e Francesca
La puntata si è aperta con l'esito del televoto settimanale, che vedeva contrapposti quattro concorrenti: Rasha Younes, Domenico D'Alterio, Simone De Bianchi e Francesca Carrara. Il verdetto del pubblico è stato netto: a dover abbandonare la Casa sono stati madre e figlio, Francesca e Simone, risultati i meno votati. Queste le percentuali ufficiali:
- Rasha: 43,42%
- Domenico: 25,12%
- Francesca: 20,66%
- Simone: 10,8%
Da segnalare il buon risultato di D'Alterio, che ha ribaltato i sondaggi pre-puntata che lo indicavano dietro Francesca .
Televoti flash e colpi di scena: nasce la terza finalista
Subito dopo l'eliminazione, è partita una sequenza serrata di televoti flash, determinati tramite il "gioco del telefono", espediente già sperimentato in una puntata precedente.
- Benedetta, prima a rispondere, si è ritrovata automaticamente al televoto e ha scelto di salvare Domenico
- Omer ha deciso di mandare al televoto Donatella
- Rasha ha scelto di sottoporre al giudizio del pubblico Anita
Al termine delle votazioni, Anita ha conquistato il titolo di terza finalista, grazie a un solido 55,59% dei voti. Eliminate invece Donatella (31,59%) e Benedetta (12,82%). La ragazza raggiunge così i già finalisti Giulia e Jonas.
Nomination in positivo: Grazia pesca il "Gold" e cambia le carte in tavola
È arrivato poi il momento delle nomination in positivo, con i concorrenti chiamati a esprimere chi meritasse l'accesso diretto alla finale. I tre più votati - Grazia, Rasha e Domenico - hanno dovuto pescare un piramidale. Grazia ha estratto il Gold. Chi lo pescava andava al televoto diretto e decideva chi sfidare. La Kendi ha scelto di sfidare Rasha. Simona Ventura ha aperto il televoto. Il verdetto del pubblico è stato chiaro: Grazia vola in finale, mentre Rasha Younes viene eliminata.
Ultimo televoto aperto: Omer contro Domenico
I due concorrenti non ancora finalisti si giocano il quinto posto in finale attraverso il televoto in positivo aperto da Simona Ventura alla fine della trasmissione. Tra Omer e Domenico: il più votato sarà proclamato finalista. Il responso arriverà all'inizio della finalissima del 15 dicembre