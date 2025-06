Grande Fratello: Helena Prestes risponde all'ex fidanzato: “Amo Javier. Non c'è stato tradimento"

Dopo giorni di silenzio e gossip alimentati dal suo ex, Helena Prestes interviene sui social per difendere la sua storia con Javier Martinez.

Dopo giorni di gossip, indiscrezioni e dichiarazioni rilasciate dall'ex Carlo Motta, Helena Prestes ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la sua posizione. Un triangolo sentimentale nato dopo la fine del Grande Fratello, con protagonisti la modella brasiliana, il fidanzato Javier Martinez - conosciuto proprio durante il reality - e Motta, ex compagno di Helena, che ha riacceso i riflettori sulla loro frequentazione.

Tutto è cominciato quando Motta ha raccontato a Fanpage di aver rivisto più volte Helena dopo la sua uscita dalla Casa, insinuando anche un possibile coinvolgimento fisico. La polemica è esplosa sul web, tra chi ha difeso la coppia formata da Helena e Javier e chi ha accusato Motta di essersi inventato tutto.

L'intervento social di Helena Prestes

Dopo un silenzio durato giorni, la modella brasiliana ha scelto i suoi profili social per dire la sua. Lo ha fatto in modo deciso, senza giri di parole: "Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. E la realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità".

Javier Martinez ed Helena Prestes

Una dichiarazione che suona come una presa di posizione netta, contro le dicerie, contro le insinuazioni di Motta, e in difesa della sua storia con Javier. La modella chiede rispetto e prova a mettere fine al chiacchiericcio che, a suo dire, non ha nessuna base reale.

"Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento, questo fa veramente male perché non c'è stato". Infine, rivolge un messaggio diretto a chi ha alimentato polemiche: "Prego, fatevi avanti. Prendetevi pure il vostro momento. Noi due intanto continueremo a vivere".

Nonostante questo, ci sono dei movimenti social che alimentano i dubbi degli scettici. Gessica Notaro ha smesso di seguire Helena su Instagram. L'attivista, grande amica di Javier a cui ha fatto visita per due volte nella Casa più spiata d'Italia, avrebbe defollowato la Prestes proprio in queste ultime ore.

Carlo Motta

Carlo Motta pubblica foto con Helena: la risposta alle accuse

Le parole di Helena arrivano dopo giorni di tensione mediatica. In molti, soprattutto tra i fan della coppia - soprannominati "Helevier" - hanno accusato Motta di voler attirare l'attenzione su di sé, inventandosi di sana pianta un riavvicinamento con la modella.

Per rispondere e "non passare da bugiardo", Carlo Motta ha pubblicato alcune foto private con Helena, scattate - a suo dire - in questi mesi dopo la fine del Grande Fratello. Le immagini, che ritraggono momenti di complicità e confidenza, erano accompagnate da un lungo messaggio:

"Cancellerò le storie perché non mi va restino sul profilo. Comunque il motivo di tutto ciò, per chi non lo sapesse, è che nel momento in cui non ho accettato di raccontare frottole prendendo in giro a mia volta la gente, sono stato additato come falso e millantatore".

Motta ha poi aggiunto: "Io non ho bisogno di inventare nulla per campare e non ho nulla da nascondere, ecco a voi un assaggio del fatto che ci siamo visti e frequentati". Le storie sono state cancellate poco dopo, come annunciato, ma hanno già fatto il giro del web. Il contenuto delle immagini - nonostante l'assenza di gesti esplicitamente romantici - sembra suggerire una intimità ancora viva tra i due, alimentando dubbi e teorie.

Proprio mentre le storie di Carlo venivano condivise e commentate online, Helena e Javier sono stati visti insieme, sorridenti, in una libreria del centro di Milano. Un'apparizione che molti hanno interpretato come una risposta indiretta alle polemiche, un modo per mostrare al pubblico che - nonostante tutto - la loro relazione va avanti.