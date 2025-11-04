Grande Fratello: Francesco Rana eliminato! Tutte le nomination e cosa è accaduto nella settima puntata

Lunedì 3 novembre è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. Nel corso della serata Francesco Rana ha lasciato la Casa: il vigile pugliese è risultato infatti il meno votato dal pubblico al televoto. Al termine della puntata quattro concorrenti sono finiti in nomination, ma questa volta il meno votato non sarà eliminato.

Chi è stato eliminato nella puntata del 3 novembre

Francesco Rana, 29 anni, originario di Giovinazzo, è agente di polizia locale. Aveva realizzato il sogno di entrare nella Casa del Grande Fratello dopo ben cinque provini. Al momento del suo ingresso nel reality aveva dedicato la partecipazione alla nonna, grande fan del programma. Nella Casa sperava anche di trovare l'anima gemella, ma ieri ha dovuto abbandonare il reality dopo che Simona Ventura ha letto l'esito del televoto. Queste le percentuali dei concorrenti in nomination:

Jonas 37.65%

Mattia 33.51%

Francesca e Simone 19,05%

Francesco 9.79%.

Nomination e chi è finito al televoto

Come da tradizione, il momento conclusivo della puntata è stato dedicato alle nomination. Gli immuni della settimana, Ivana, nuovo capitano ventura, Omer, Rasha, Anita e Flaminia, hanno votato nel segreto del confessionale, mentre tutti gli altri concorrenti hanno dato la loro preferenza in modo palese. Ecco come sono andate le votazioni.

Donatella ha ricevuto una sorpresa da Claudio Amendola

Grazia ha espresso la sua preferenza contro Francesca e Simone, mentre Mattia si è orientato su Giulia. Benedetta ha indicato Grazia, così come Francesca e Simone, che hanno fatto la stessa scelta. Jonas e Giulia hanno entrambi nominato Francesca e Simone, mentre Donatella ha puntato su Jonas. Domenico è stato indicato da Ivana e Flaminia, mentre Rasha, Anita e Omer hanno fatto il nome di Francesca e Simone. Il meno votato tra Francesca e Simone, Grazia Kendi, Giulia Soponariu e Domenico D'Alterio, nella prossima puntata sarà il primo candidato all'eliminazione.

Cosa è successo nella settima puntata del Grande Fratello

La serata è stata segnata dal dramma a distanza tra Domenico e la compagna Valentina, tornata in Casa per un confronto dopo il caos scoppiato durante la notte di Halloween. Valentina ha accusato alcune ragazze del gruppo di aver tramato contro la sua coppia e ha avuto scontri accesi, in particolare con Benedetta, che aveva recapitato a Domenico un "bigliettino incriminato".

Nel corso della serata si è parlato anche del flirt nascente tra Jonas e Anita e del legame sempre più stretto tra Omer e Rasha, che ha ricevuto in diretta l'approvazione della madre in merito al ragazzo. A sorpresa, Claudio Amendola ha fatto il suo ingresso nella Casa per regalare un momento speciale a Donatella.