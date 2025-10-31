Grande Fratello, Valentina punta Omer e fa infuriare Rasha: le donne sospettano un doppio gioco con Domenico

Al termine della puntata del 30 ottobre Valentina Piscopo ha varcato la Porta Rossa per restare nella Casa del Grande Fratello. Il suo ingresso non è passato inosservato. La nuova arrivata, entrata per fare chiarezza sul suo rapporto con Domenico, ha trascorso la sua prima notte tra chiacchiere, confessioni e sguardi sospettosi da parte delle coinquiline, che sembrano già aver intuito un doppio gioco tra lei e il suo compagno.

Le prime parole di Valentina nella Casa

La serata è iniziata con un lungo confronto tra la Piscopo e Ivana, durante il quale la nuova ospite ha voluto chiarire: "Tra me e Domenico non c'è mai stato alcun tipo di rapporto. Non ci prendiamo." Ha però aggiunto di aver provato a consigliarlo affinché smettesse di assumere atteggiamenti che ferissero la sua compagna. Benedetta ha ascoltato con attenzione e Valentina, definendola "una persona molto intelligente", aggiungendo che Domenico, che in precedenza aveva discusso con Jonas, dovrebbe imparare a rapportarsi con donne più adulte perché "è proprio infantile".

Ribadendo la sua delusione, Valentina ha ammesso di essere tornata più volte in Casa solo per cercare di far aprire gli occhi a Domenico: "Lui ha una figlia e una compagna. Non ha tutelato me come madre e come donna." Francesca, dal canto suo, ha cercato di mediare, provando a tranquillizzarla: "È vero che tra loro c'è solo amicizia. Non mollate per motivi futili."

Valentina Piscopo

Dopo la diretta: Valentina punta Omer e scatena l'ira di Rasha

Terminata la sesta puntata che ha mandato in nomination quattro concorrenti, le dinamiche si sono fatte ancora più tese. Le inquiline hanno notato che la compagna di Domenico, subito dopo la diretta, si è avvicinata con insistenza a Omer, al punto da chiedergli di dormire vicino a lui, come ha confermato lo stesso gieffino di origini siriane.

Omer, però, ha subito chiarito che al suo fianco avrebbe dormito Rasha, e Valentina, con tono scherzoso ma pungente, avrebbe replicato: "Ma Rasha sta sempre in mezzo." Una frase che ha fatto infuriare la concorrente, che da quel momento ha giurato di non sopportarla più. Le altre ragazze, intanto, hanno deciso di assecondare Valentina per cercare di smascherare le sue vere intenzioni, convinte che la sua presenza nella Casa faccia parte di un copione con Domenico.

Rasha, commentando la situazione, ha detto ironicamente: "Finalmente ora mi divertirò. So già chi nominerò lunedì." Poi, ricordandosi che Valentina è solo un'ospite, ha sussurrato al microfono: "Grande Fratello, non ti permettere di farla diventare concorrente." Intanto, Valentina ha colto un altro momento per cercare il dialogo con Omer in cucina.

"Sei l'unico con cui non ho ancora parlato," gli ha detto con tono deciso Un approccio che non è passato inosservato e che ha riacceso i sospetti delle donne, ormai sempre più convinte che la Piscopo stia giocando su più fronti, forse nel tentativo di far ingelosire Domenico, temporaneamente confinato nel tugurio. Un altro particolare evidenziato dalle donne della casa: "se lei è entrata per verificare i suoi sospetti che senso ha separarli".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Valentina racconta ai Casalinghi cosa l'ha infastidita nei comportamenti di Domenico e Benedetta