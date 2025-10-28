Valentina contro Domenico al Grande Fratello: una sceneggiata tra lacrime, accuse e un bacio di troppo

Uno dei momenti più attesi della quinta puntata del Grande Fratello è stato senza dubbio l'ingresso nella Casa di Valentina Piscopo, arrivata ai Lumina Studios con la voglia di chiarire - e forse chiudere - i conti con il suo compagno Domenico D'Alterio e con la sua rivale in amore, Benedetta Stocchi. Il faccia a faccia tra i tre è stato il momento più intenso della serata, quello che ha catalizzato l'attenzione del pubblico e acceso gli animi in studio.

Simona Ventura incontra Valentina

Tutto è iniziato con una busta rossa consegnata ai concorrenti, contenente le parole infuocate di Valentina sui social. La donna non ha usato mezzi termini, accusando il suo compagno di mancanza di rispetto e lanciando una pesante minaccia a Benedetta: "Fatela uscire, che l'aspetto fuori dalla porta rossa".

Nei giorni precedenti, Simona Ventura era andata a Scampia per incontrare Valentina e sua madre, approfondendo il suo stato d'animo e il lungo legame con Domenico. La donna ha raccontato un amore durato nove anni, fatto di momenti difficili e tradimenti: "La mia rabbia nasce da tutti questi anni insieme. Nove anni di montagne russe. Io lo amo, ma non so se lui ama me".

Benedetta e Domenico

"Dopo un viaggio ho scoperto di essere incinta, ma lui non era pronto. L'ho beccato con un'altra donna e l'ho perdonato, ma ora non riesco più a fidarmi". Su Benedetta, Valentina è stata altrettanto dura: "Lei si è buttata su un uomo impegnato. Non ha rispetto per un'altra donna".

Il confronto tra Valentina con Benedetta e Domenico

Il faccia a faccia tra le due donne non si è fatto attendere. La Stocchi ha provato a difendersi: "Mi scuso ancora con lei, tra di noi c'è solo amicizia". Ma Valentina non ha creduto alle sue parole: "Vi avevo chiesto distacco. Vi addormentate insieme, vi accarezzate. Per me tu hai una cotta per lui".

In studio, Sonia Bruganelli, che dalla prossima puntata entrerà ufficialmente come quarta opinionista, ha preso le difese di Valentina e attaccato Domenico: "Capisco la sua rabbia. Non è bello dover dire al proprio compagno 'Guarda che esisto'. Domenico, sei stato egoista e hai messo in difficoltà anche Benedetta".

Poi è arrivato il momento più teso: il confronto diretto tra Valentina e Domenico. La prima a parlare è stata lei, visibilmente ferita: "Mi stai infangando come donna, come madre e come compagna. Ti scusi, ma continui a comportarti nello stesso modo". Domenico ha provato a giustificarsi: "Si può sbagliare, ma se si decide di andare avanti bisogna mettere una pietra sopra".

Ma Valentina non ha ceduto: "Sai cosa vedo io? Che sei innamorato di Benedetta. Fai l'uomo di 32 anni, non il ragazzino di 24". Alla domanda diretta - "Hai corteggiato altre donne prima di entrare qui?" - Domenico ha risposto evasivamente, ammettendo solo di aver commesso diversi errori.

Il bacio "rubato" e la condanna di Simona Ventura

Il momento più controverso è arrivato poco prima che Valentina lasciasse la Casa: Domenico le ha rubato un bacio, un gesto che ha scatenato la reazione immediata di Simona Ventura. "Il bacio rubato, anche se è la tua compagna, non ci è piaciuto per niente. L'hai fatto in buona fede però non va bene", è stato sottolineato in diretta. Benedetta, dal canto suo, ha cercato di riportare la calma: "Lo aiuterò a mantenere la distanza". Ma le tensioni restano altissime, e il triangolo Valentina-Domenico-Benedetta promette ancora molti colpi di scena nelle prossime puntate del Grande Fratello.