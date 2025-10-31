Grande Fratello, pagelle sesta puntata: Francesco non farà reality in Siria (4), Simone incontra il padre (5)

Sesta puntata del reality di Canale 5, tra noia e le solite dinamiche che si ripetono. L'asso nella manica degli autori? La compagna di Domenico che entra in casa e Simone che incontra il padre

Alle ore 22.05 di un giovedì di fine ottobre, Simona Ventura annuncia che Valentina, compagna del concorrente Domenico, entrerà nella casa del Grande Fratello; subito dopo, la conduttrice dà il benvenuto al pubblico. Perché la sesta puntata è appena iniziata: alle 22.02 per la precisione, con il cattivo gusto di spacciarsi ancora per una prima serata.

Per non parlare poi di quanto sia di cattivo gusto apparecchiare una puntata che va avanti fino all'una di notte senza un guizzo. Una lunga diretta dove, al solito, sono stati gli stessi inquilini di sempre a tenere banco: Jonas che stuzzica Omer, Domenico vs Valentina e infine, Simone che ha incontrato il padre Alessio.

Al televoto finiscono Francesca e Simone, Mattia, Jonas e Francesco; nella prossima puntata ci sarà un'eliminazione.

Floriana asfalta Jonas che provoca Omer: voto 7

Jonas Pepe

Ancora una volta, la scrittura degli autori punta su Jonas. Galeotto fu il forno; da quel giorno, la rivalità con Omer è stata una costante all'interno della casa.

Jonas soffre Omer, Floriana lo infilza subito: "Sei un bravo ragazzo, ma in fondo in fondo sei tanto invidioso"; secondo la Secondi infatti, Jonas avrebbe capito che Omer è un personaggio forte e lo teme.

Sarà per questo che dopo il confronto tra Domenico e Valentina, nella seconda metà della puntata, Jonas ne approfitta per stuzzicare di nuovo il collega: vuole che prenda posizione tra Domenico e Benedetta, accusandolo di essere compiacente con tutti e, fondamentalmente, un ipocrita. L'altro rispedisce le accuse al mittente: "Sei un chihuahua che abbaia".

Francesco non fa un reality in Siria: voto 4

Francesco Rana

È decisamente la serata di Omer, stavolta preso di mira da Francesco. Omer deve parlare italiano perché sta in Italia. In studio gli viene fatto notare che lì dentro c'è altra gente che l'italiano non lo parla, pur essendo italiana. Rasha chiude la questione: se Omer avesse padronanza della lingua, con la sua intelligenza li asfalterebbe tutti.

Francesco intanto cerca di giustificarsi: a volte lo capisce, a volte no, a volte sembra che finga. Interviene a bordo campo Ascanio: "Se io adesso ti prendo e, tra un anno, ti faccio fare un reality in Siria, voglio vedere come parli", e Francesco: "Io il reality in Siria non lo faccio". E questo a proposito di comprensione del testo e dell'italiano.

Simone incontra il padre al Grande Fratello: voto 5

Francesca e suo figlio Simone

Simone non ha rapporti col padre Alessio, a cui non ha mai perdonato di aver tradito la madre Francesca. Ovviamente, chi l'avrebbe mai detto, Alessio è lì.

Il ragazzo entra perciò nella Mistery room e mentre è dentro, la produzione lo freeza: a quel punto entra proprio il padre, che gli chiede scusa e gli raccomanda di non litigare con sua madre. Naturalmente scorrono lacrime, anche perché Alessio sembra sincero; poco dopo tocca a Francesca, ed è chiaro che tra i due ci sia un qualche sentimento.

"Simone non ci vedeva insieme da almeno cinque anni", dice la donna.

Simona Ventura sente il bisogno di celebrare questo ricongiungimento: "I matrimoni possono finire, ma voi dimostrate di essere bravi genitori". Peccato un piccolo, trascurabile, dettaglio: siamo al cospetto di un padre che per andare a chiedere scusa al figlio, ha aspettato che quello partecipasse al Grande Fratello.

Per Domenico sono stati gli autori: voto 4

Domenico D'Alterio

Benedetta si è "rotta le balle". Quando Valentina entra nella casa, dove rimarrà in qualità di ospite per un paio di giorni, non ci sta ad essere messa in mezzo: se Domenico e la compagna hanno delle questioni in sospeso, lei non vuole saperne niente. Il problema è che pure Domenico si tira fuori, sostenendo che l'intera storia sia stata inventata dagli autori.

Simona Ventura passa dunque a ricordagli che qualora non se ne fosse accorto, esiste una cosetta chiamata diretta h24, salvo poi spiegargli che "non abbiamo l'anello al naso". Perché insomma, la complicità con Benedetta c'è e "le fette di salame non le vende solo lei, le ha anche lui negli occhi". Capolavoro.