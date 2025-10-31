Grande Fratello, Domenico D'Alterio e Jonas Pepe ai ferri corti: "sei arrogante"

La sesta puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 30 ottobre ha visto Jonas Pepe al centro di alcuni scontri con i coinquilini. Dopo i battibecchi con Omer Elomari, il modello finisce nuovamente al centro delle polemiche, questa volta per un duro scontro con Domenico D'Alterio che ha coinvolto anche altri gieffini e la stessa Simona Ventura e gli opinionisti intervenuti per esprimere il loro parere.

Il Grande Fratello raddoppia, ma non gli ascolti

Con la sesta puntata, il reality condotto da Simona Ventura inaugura il doppio appuntamento del giovedì. Una scelta dettata dalla volontà di fidelizzare il pubblico e risollevare gli ascolti, ma che non ha salvato il reality dallo sprofondamento al 13,1% di share. Nessun eliminato durante la serata, ma il televoto aperto nei giorni scorsi ha decretato il verdetto: Francesco, con solo il 18,19% dei voti, è stato il meno votato e finisce automaticamente al televoto eliminatorio della prossima settimana.

Le dinamiche della Casa Adamo contro Adamo

La puntata si è aperta con un acceso confronto tra Jonas e Omer, ormai protagonisti di una rivalità che tiene banco da settimane. Sonia Bruganelli ha commentato in diretta: "Sembrate ossessionati l'uno dall'altro." Jonas, visibilmente irritato, ha replicato in modo arrogante, chiedendo persino a Sonia Ventura di porgli "domande più specifiche". A schierarsi dalla parte di Omer è stata Rasha, che ha difeso l'amico dichiarando: "Se Omer parlasse perfettamente italiano, con la sua intelligenza asfalterebbe tutti."

Jonas Pepe

Negli ultimi giorni, però, Jonas ha avuto un nuovo scontro anche con Domenico, che durante l'ultima puntata ha deciso di nominarlo. Per D'Alterio, il modello "ha esagerato con Omer" e avrebbe dovuto assumere un atteggiamento più maturo. L'uomo ha provato a chiarire, ma Jonas ha rifiutato il confronto, dicendo: "Mi sono ripromesso di non aprire determinati argomenti con te."

Un riferimento alla delicata situazione nata tra Valentina, Benedetta e Domenico, una storia che continua a creare tensioni nella Casa e che ieri ha favorito l'ingresso, come ospite della Piscopo. Jonas accusa Domenico di voler "giocare sporco", attribuendogli la colpa dell'ambiguità nata con Benedetta. Domenico, visibilmente infastidito, ribatte "Tu sei arrogante, punto e basta." Per lui, Jonas si comporta spesso in modo infantile e non sa gestire i rapporti umani. Jonas, dal canto suo, replica che Domenico si sente inferiore e per questo lo etichetta come arrogante.

Casa divisa: chi sta con chi

Il confronto tra i due ha spaccato il gruppo. Anita ha preso le difese di Jonas: "Non è arrogante, ascolta e accetta sempre i consigli." Anche Ivana si è espressa a favore del modello, sostenendo che il suo modo diretto di esporsi possa dare fastidio ma denota coraggio. Dallo studio, Cristina, in uno dei pochi interventi della serata, ha aggiunto che Jonas è "legittimato a dire la sua" anche sulle dinamiche tra Domenico, Benedetta e Valentina. Gli altri concorrenti hanno rimproverato Jonas per il suo modo di fare, tenendosi lontano dalle dinamiche familiari di Domenico.

