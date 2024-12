Grande Fratello: un concorrente verso l'espulsione, provvedimenti in arrivo? Llike sospetto di Beatrice Luzzi

Secondo alcuni rumors diffusi in rete il prossimo appuntamento del reality show di Alfonso Signorini sarà segnato da un provvedimento disciplinare contro uno dei concorrenti che abitano nella Casa.

La prossima puntata del Grande Fratello, prevista per domani 2 dicembre, potrebbe essere teatro di un vero e proprio scossone. Secondo indiscrezioni diffuse in rete, la produzione sarebbe intenzionata a prendere seri provvedimenti contro uno dei concorrenti, valutando l'espulsione immediata o un televoto flash per lasciare al pubblico il verdetto finale.

I rumors: chi è a rischio?

L'esperto di gossip ed ex gieffino Biagio D'Anelli, attraverso un video su Instagram, ha anticipato che un concorrente potrebbe essere cacciato dalla Casa a causa di comportamenti inaccettabili, in particolare legati a episodi di presunto bullismo nei confronti di Helena Prestes. Pur non facendo nomi espliciti, D'Anelli ha parlato di "giorno della verità" e ha dichiarato di aver ricevuto queste informazioni da fonti vicine alla produzione. Tra i concorrenti a rischio, spiccano alcuni nomi:

Lorenzo Spolverato : già richiamato da Alfonso Signorini per atteggiamenti sopra le righe e spesso al centro di polemiche. Il modello milanese è stato accusato di alimentare tensioni e potrebbe essere il principale indiziato.

Luca Giglioli : protagonista di un episodio particolarmente grave, durante il quale ha rivolto una frase offensiva e violenta nei confronti di Helena: "La metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere da sola". Questo comportamento ha sollevato una forte indignazione sui social.

Yulia Bruschi : nelle ultime ore è emersa un'accusa dall'ex compagno Simone Costa , che ha raccontato di essere stato aggredito fisicamente dalla concorrente in passato. Secondo Costa, Yulia gli avrebbe lanciato un bicchiere in faccia, provocandogli una cicatrice.

Shaila Gatta: accusata di aver oltrepassato i limiti durante un litigio con Helena, arrivando a offendere anche la cultura brasiliana, innescando una nuova ondata di critiche.

Lorenzo a rischio espulsione?

Provvedimento e possibile Televoto Flash

Gli autori del reality starebbero valutando due opzioni principali: La prima è l'espulsione immediata del concorrente responsabile dei comportamenti più gravi. La seconda è un Televoto flash: una misura che permetterebbe al pubblico di decidere il destino del concorrente in questione. Questa modalità, già utilizzata in passato, potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, salvando o condannando definitivamente il partecipante.

L'ipotesi numero due è stata confermata anche da Deianira Marzano, che ha dichiarato che l'improvvisa votazione potrebbe essere decisa domani sera. Un caso simile avvenne durante il Grande Fratello Vip 5, quando Francesco Oppini fu sottoposto al giudizio del pubblico per alcune frasi offensive nei confronti di Dayane Mello, venendo poi salvato dagli spettatori.

La conferma social di Beatrice Luzzi

Ad alimentare i rumors ci ha pensato un "like" di Beatrice Luzzi, opinionista del programma, a un post pubblicato dalla pagina Instagram Reality Edition, che riportava l'indiscrezione. Questo gesto è stato interpretato dai fan come una conferma implicita. La stessa Luzzi, martedì scorso, fu tra i primi a spoilerare la cancellazione della puntata di sabato 30 novembre, poi confermata.