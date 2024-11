Grande Fratello, Yulia denunciata: l’ex fidanzato Simone Costa mostra la cicatrice e conferma le indiscrezioni

Questa edizione del Grande Fratello sembra non trovare pace. Oltre al calo di ascolti e alle continue critiche che il programma e Alfonso Signorini devono fronteggiare, ora si aggiunge una vicenda scottante che riguarda una delle concorrenti. Yulia Naomi Bruschi, attualmente nella Casa, è stata denunciata dal suo ex fidanzato, Simone Costa, per presunta violenza domestica.

La denuncia e le accuse di Simone Costa

La notizia, inizialmente anticipata da Biagio D'Anelli, noto esperto di gossip ed ex gieffino, è stata confermata oggi dal settimanale Nuovo Tv, che ha dedicato la copertina al caso. In prima pagina, Simone Costa mostra una cicatrice evidente sul viso, che - a suo dire - sarebbe stata causata da Yulia poco prima del suo ingresso nel reality.

Stando a quanto riportato, Costa avrebbe presentato denuncia il 12 settembre 2024 scorso presso il Tribunale e la Questura di Lucca. Biagio D'Anelli, che ha avuto accesso agli atti pubblici, ha dichiarato in un video pubblicato sul suo profilo social: "Pare che lei abbia spaccato un bicchiere di vetro al suo ex".

Simone Costa al Grande Fratello

Questa versione trova ulteriore eco nelle parole del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, che scrive: "Clamoroso al Grande Fratello! Yulia Bruschi è stata denunciata dall'ex compagno Simone Costa. In esclusiva a Nuovo Tv l'uomo mostra la cicatrice sul viso, segno della ferita che, a quanto sostiene, gli è stata procurata dalla gieffina".

La vicenda assume contorni ancora più complessi se si considera che Costa era già apparso nel reality. Durante una delle prime puntate, infatti, era entrato nella Casa per un confronto con Yulia, che aveva iniziato a legarsi a Luca Giglioli, detto Giglio, nonostante portasse al dito un anello di fidanzamento dal valore di 50mila euro, regalatole proprio da Simone.

L'accusa contro Yulia arriva in un momento delicato per il Grande Fratello, già criticato dal web e dagli stessi opinionisti Mediaset per le scarse dinamiche di gioco e la scelta controversa di coprire o minimizzare i comportamenti aggressivi di Lorenzo Spolverato. La denuncia di Costa potrebbe avere ripercussioni sulla partecipazione della gieffina

Al momento né il programma né la produzione hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. La questione potrebbe essere affrontata nel corso della prossima puntata in diretta, dato il clamore suscitato. Rimane da capire come Yulia sceglierà di rispondere alle accuse di Simone o se lascerà scivolare la cosa per affrontarla una volta uscita dalla Casa.