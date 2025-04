Grande Fratello, Zeudi Di Palma e l'appello ai fan: "Cerchiamo di moderarci". Intanto spunta il nome di Fedez

Da tempo ormai, telespettatori e non solo si lamentano del fandom di Zeudi Di Palma: fan organizzati in gruppo che corrono ad attaccare in massa su X chiunque muova una critica alla loro beniamina.

Nonostante il Grande Fratello si sia ormai concluso da un mese, questa isteria collettiva prosegue e finisce inevitabilmente per essere associata all'ormai ex concorrente.

Così, per la prima volta, è intervenuta la stessa Zeudi.

L'appello di Zeudi: "Cerchiamo di praticare l'indifferenza"

Zeudi Di Palma

In una diretta su Tik Tok infatti, la Di Palma ha ringraziato i fan ma ha anche chiesto loro moderazione: "Ovviamente, raga, cerchiamo sempre di moderarci quando, magari, ci sono situazioni delicate. Cerchiamo di praticare l'indifferenza e di non giudicare terzi soltanto perché... Ecco, al massimo invece di attaccare dite "è blu". È meglio evitare proprio di commentare. Vi chiedo soltanto questo per i fandom e poi su tutto il resto siete perfette. Vi adoro, però cerchiamo di praticare l'indifferenza e di non dare spazio per farci criticare inutilmente. Anche perché voi siete il mio specchio, quando criticano voi, di conseguenza lo fanno su di me. Quindi, se siete miei fan, ricordate questo".

Le parole dell'ex Miss Italia sono chiare: i comportamenti dei fan, finiscono per essere imputati a lei e, dunque, per danneggiarla sia a livello d'immagine che lavorativo.

Il follow di Fedez

Fedez

Ai fan comunque, non è sfuggito nemmeno un altro particolare: il follow di Fedez. Il rapper avrebbe iniziato a seguire Zeudi Di Palma su Instagram, in molti perciò si stanno chiedendo se dietro ci sia qualcosa: un invito nel podcast? Oppure semplice interesse nei confronti del personaggio Zeudi?