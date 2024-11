Grande Fratello, Lorenzo supplica Yulia di non svelare il suo segreto: “ti prego di non tirare fuori cose”

Nella Casa del Grande Fratello si torna a parlare del tanto discusso segreto di Lorenzo Spolverato, il mistero che da settimane aleggia tra i coinquilini e che ha alimentato speculazioni e curiosità. Sebbene in molti abbiano fatto cenno a questa vicenda, nessuno ha ancora svelato apertamente di cosa si tratti, mantenendo il tutto avvolto in un alone di mistero. Durante un acceso litigio nel tugurio con Yulia Bruschi ha nuovamente fatto riferimento al segreto di Lorenzo.

La richiesta di Lorenzo a Yulia

La concorrente di origini cubane, rispondendo ad una provocazione del modello milanese, durante il battibecco aveva detto "Ma sai quanti cavoli so su di te e non li ho detti fino adesso?, ma vergognati, mi vergogno io per te". Quando gli animi si sono un poco calmati. Lorenzo ha quasi implorato la Bruschi, chiedendole di non parlare di argomenti privati, riferendosi alla frase detta prima dalla coinquilina

"Sono qui per dirti una cosa importante. Ti sto proponendo una cosa. Ognuno per la propria strada fino a nuovo ordine, quando ci accorgeremo dei nostri sbagli lo faremo e lo diremo, però sono qui in pace perché voglio proporti una cosa.". Lorenzo ha sottolineato il suo intento di non alimentare ulteriori tensioni, invitando Yulia a non lasciarsi trasportare dalla rabbia o dal risentimento, e lanciando un appello per una tregua.

Yulia Bruschi nel tugurio

"Ora non fare come tu sai chi, che tira fuori la cattiveria, dice mezze cose e diventa una provocatrice, io ti chiedo questo. Quindi ti prego di non tirare fuori cose, ti sto chiedendo un grande favore, è su di me. Io non lo farei mai su di te." Questa frase, in particolare, sembra essere un chiaro riferimento al famoso "segreto" che Yulia aveva menzionato durante il litigio.

Lorenzo, visibilmente turbato all'idea che quel tema potesse emergere in modo esplicito, ha ribadito: "Non tiro fuori nulla su altri. Non tiro fuori nulla, ti chiedo solo questo, lascia perdere e andiamo oltre. Vedo che c'è un muro, non mi capisci. Forse è la prima volta che litigo con una persona e sono lucido, ti sto solo facendo una richiesta di pace."

Grande Fratello, Yulia contro Lorenzo: "sei aggressivo, so cose tue di cui mi vergogno io per te"

La versione dell'ex gieffino

In precedenza Biagio D'Anelli, in un video condiviso sui social aveva affermato: "Pare che il buon vecchio e caro Lorenzo, e nella Milano da bere, nella Milano bella, si sa già da tempo, abbia una tenera amicizia con un uomo che è un guru della moda, un vate della moda internazionale, e Helena pare sia a conoscenza di tante sfaccettature, segreti e curiosità. Ho anche sentito l'audio di questa persona che dichiara 'Prima o poi mi farò vivo'".