Grande Fratello: Giglio shock su Helena Prestes: “La metto nella sauna e la faccio esplodere da sola”

Il Grande Fratello non sta solo perdendo ascolti, ma anche il controllo sugli inquilini che animano il loft dei Lumina Studios. Dopo l'assoluzione pubblica di Lorenzo Spolverato, altri concorrenti hanno iniziato a utilizzare un linguaggio aggressivo. L'ultimo caso, in ordine di tempo, è quello di Giglio, il cui bersaglio, come per molti altri, resta Helena Prestes, che nell'ultima puntata è stata eletta favorita dal pubblico.

Giglio contro Helena in un video condiviso su X

L'ultimo televoto ha destabilizzato gli equilibri nella casa. Molti coinquilini non si aspettavano che la modella brasiliana, fosse così apprezzata dagli spettatori, i quali le hanno regalato l'immunità per la prossima nomination eliminatoria. Subito dopo la puntata, è stata Pamela Petrarolo a minacciare indirettamente Helena, dichiarando: "A me, se stasera Helena dice ancora qualcosa, la meno".

Le parole sono state rivolte a Ilaria Galassi, che ha tentato di calmarla, ricordandole che un simile atteggiamento avrebbe potuto portare alla squalifica e al pagamento di una penale. Ieri sera, Giglio, parlando con alcuni coinquilini, ha addirittura minacciato Helena con parole decisamente sopra le righe: "La metto nella sauna, si scalda e si fa esplodere da sola lì dentro".

Helena al centro degli attacchi dei coinquilini

Il video in cui il parrucchiere emiliano pronuncia questa frase è stato condiviso da molti utenti su X. Ora, numerosi spettatori del Grande Fratello stanno chiedendo che la produzione intervenga per mettere un freno a questa deriva. Da qualche giorno, Giglio sembra aver perso la calma. Il parrucchiere non apprezza il fatto che, durante la puntata, non venga mai interpellato.

Grande Fratello, Clayton eliminato, Lorenzo santificato e le coppie scoppiate, sei in nomination

Sabato sera, quando le luci della diretta si sono spente, ha manifestato la sua rabbia, ancora una volta rivolta contro Helena: "Non ci sto più! Sto nel mio e non va bene, mi espongo e non vengo considerato. Lei riceve sorprese, viene eletta preferita, io parlo e mi tolgono la parola. Chi sono io allora? Perché non fanno vedere la verità?", ha dichiarato Giglio con evidente frustrazione.