Grande Fratello, Tommaso torna in Italia con qualche rimpianto: “so quello che andrò a fare e a dire”.

Il concorrente italiano ha lasciato ieri sera il Gran Hermano per fare ritorno in Italia, dove rientrerà ai Lumina Studios, probabilmente durante la diretta di martedì sera.

Tommaso Franchi ha trascorso una settimana nella Casa del Gran Hermano, ma al momento di partire ha ammesso di lasciare un pezzo del suo cuore nel reality di Telecinco. Ieri sera, durante la diretta del reality show, l'idraulico senese ha saputo che sarebbe tornato in Italia e, prima di andarsene, ha salutato con affetto i nuovi amici, che lo hanno persino portato in trionfo.

L'addio alla Casa spagnola e le emozioni di Tommaso

Gli autori dei due reality avevano previsto un copione per il gieffino italiano, ma lui ha scelto di non seguirlo. Il piano era che si avvicinasse a Maica Benedicto, la concorrente spagnola che aveva passato tre giorni nella Casa italiana. Tuttavia, il senese ha chiarito subito che vedeva la modella come un'amica. Anzi, durante una puntata del programma radiofonico del Gran Hermano, ha dichiarato di voler proseguire il suo percorso senza legami sentimentali, né con Maica né con Mariavittoria.

Quando ha saputo che era giunto il momento di lasciare il programma, Tommaso ha manifestato un po' di rammarico: "Mi fa male, ammetto che mi dispiace. Qui mi sento troppo bene con questi ragazzi. Non l'avrei mai detto, ma ora mi sono ambientato. Devo dire che qui mi sento a casa e mi dispiace dover andare via. Vi ringrazio tutti."

Tommaso e Maica al Gran Hermano

Una volta uscito dalla Casa, Tommaso ha rilasciato un'intervista che la produzione del Grande Fratello ha condiviso sui social: "Ciao a tutti, qui siamo in Spagna, sono appena uscito dalla Casa del Gran Hermano e vi voglio dire che sicuramente è stata una delle esperienze più belle della mia vita, sicuro", ha esordito il senese, che in precedenza aveva apprezzato il fatto che in Spagna i concorrenti non avessero delle imbeccate dagli autori.

"Sono gratissimo al Grande Fratello per avermi fatto fare questa esperienza, sono delle persone incredibili - ha aggiunto - non pensavo di riuscire a parlare in spagnolo, a mangiare anche di meno, poi abbiamo fatto delle prove di ballo per quella sfida e abbiamo vinto. Era un po' come se fossi nella Casa con loro".

Tommaso Franchi del Grande Fratello: "da Principe Azzurro a scarafaggio", il Gran Hermano lo deride

E infine: "mi sentivo un concorrente e questo grazie a loro che sono delle persone fantastiche e sicuramente con la maggior parte di essi mi vedrò al di fuori, ce lo siamo già detto. Non so cosa aspettarmi, spero niente di male, però so quello che andrò a fare e che andrò a dire e questo lo scoprirete".