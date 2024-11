“Al Grande Fratello tutti seguono un copione“, Tommaso Franchi in Spagna smaschera gli autori

La partecipazione di Tommaso Franchi al Gran Hermano, il Grande Fratello spagnolo, ha creato un vero e proprio terremoto mediatico tra i fan dei due programmi. Partito lunedì per questa settimana sabbatica, Tommaso, idraulico senese e concorrente del Grande Fratello, è entrato nel reality spagnolo con un obiettivo degli autori ben preciso: alimentare una nuova storyline con la modella Maica Benedicto.

Le verità scomode sul Grande Fratello italiano

Arrivato in Spagna, Tommaso non solo ha rifiutato l'idea di un legame romantico con Maica, ma ha anche approfittato della sua presenza nel programma per smascherare le dinamiche artificiose della sua esperienza italiana. Il senese ha raccontato ai coinquilini spagnoli che, in Italia, i concorrenti seguono in modo rigoroso un copione, dando vita a interazioni che sembrano più teatrali che spontanee.

Tommaso, parlando con un concorrente spagnolo, ha sottolineato con una certa ammirazione che, al Gran Hermano, i partecipanti sembrano liberi di comportarsi senza direttive, apprezzando l'aspetto genuino del reality trasmesso da Telecinco. "Qui avete tutti comportamenti normali, nel senso che non studiate quello che dovete dire. In Italia è diverso, è come se fosse un film, è incredibile", ha spiegato al coinquilino iberico.

Tommaso e Maica al Grande Fratello

"La cosa bella e naturale del vostro reality è che nessuno di voi ha esperienza nel mondo dello spettacolo - ha aggiunto - Le telenovelas in Italia non mi piacciono. Questa esperienza al Gran Hermano mi è piaciuta tantissimo". Le dichiarazioni di Tommaso, circolate sui social grazie alle clip postate dagli utenti su X (ex Twitter), hanno generato un acceso dibattito e una pioggia di commenti tra gli spettatori italiani.

Nella puntata in onda ieri sera del Gran Hermano, dopo il suo rifiuto di avviare una relazione con Maica, Tommaso è stato criticato dal conduttore del programma spagnolo, che ha dichiarato sarcasticamente che il senese era passato da "Principe Azzurro" a "scarafaggio". In un commento pungente, anche Maica ha espresso il suo disappunto, definendo Tommaso uno di quei "bravi ragazzi che in realtà sono degli scarafaggi".