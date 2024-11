Tommaso Franchi del Grande Fratello: “da Principe Azzurro a scarafaggio”, il Gran Hermano lo deride

L'avventura di Tommaso Franchi al Gran Hermano si sta rivelando ricca di insidie. Il concorrente del Grande Fratello ha scombinato i piani degli autori, che avrebbero voluto affiancarlo a Maica Benedicto, coinquilina del reality show di Telecinco. Il rifiuto dell'idraulico senese ha scatenato la vendetta degli spagnoli.

Tommaso del Grande Fratello deriso in Spagna

La puntata andata in onda ieri sera del Gran Hermano è iniziata con Jorge Javier Vázquez, il conduttore del programma, che ha subito puntato il dito contro l'italiano, accusandolo di aver "buttato nel fango" il suo rapporto con Maica. "Dopo parleremo con loro," ha spiegato agli spettatori, "e scopriremo cosa è successo. Capiremo come sia riuscito a trasformarsi da principe azzurro a scarafaggio." Mentre introduceva l'argomento, la regia ha mandato in onda una gif che mostrava la "metamorfosi" di Tommaso.

Tommaso ha spiegato al conduttore di aver parlato con Maica per dirle che le voleva bene come persona ma che non era innamorato di lei: "Mi ha rimproverato perché ne ho parlato prima con i suoi amici e poi con lei, ma io avevo bisogno del loro aiuto perché non parlo bene lo spagnolo e volevo usare le parole giuste per non sbagliare."

Tommaso e Maica al Gran Hermano

"Poi sono andato da lei a chiarire," ha proseguito il concorrente italiano. L'uscita di Tommaso dal Confessionale e il suo ritorno nella Casa sono stati accompagnati dalle note di Vesti la giubba, meglio conosciuta come Ridi, pagliaccio, dall'opera di Ruggero Leoncavallo. Sul web è scoppiata la polemica tra i fan italiani dell'idraulico senese.

Grande Fratello: Javier si avvicina a Mariavittoria mentre Tommaso è in Spagna

In precedenza aveva parlato Maica, dando la sua versione: "Mi ha dato fastidio che dica una cosa ai miei compagni e un'altra completamente diversa a me. Inoltre, i miei compagni esprimono opinioni su qualcosa che non è nemmeno vero. È questo che non mi è piaciuto e che mi ha deluso. In conclusione, ci sono scarafaggi travestiti da bravi ragazzi".