Grande Fratello, termina il triangolo: Mirko eliminato, Marco, Perla, Sara, e Vittorio in nomination

Nella puntata del Grande Fratello 9 dicembre, è naufragato il triangolo costruito dagli autori del programma: Mirko ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello, dove sono rimaste solo Perla e Greta. In nomination sono finiti Marco, Perla, Sara e Vittorio; il meno votato andrà al televoto eliminatorio del 16 dicembre.

Principali Sviluppi nella 25esima Puntata del Grande Fratello

Triangolo Amoroso: Perla, Mirko, Greta

La 25esima puntata del Grande Fratello è iniziata con il triangolo amoroso: Perla, Mirko, Greta, con i primi due chiamati in SuperLed.

Chiamati a chiarire i loro sentimenti, l'ex coppia ha confermato di non sapere quale sarà il loro futuro, ma vorrebbero continuare insieme il loro percorso nella casa, che, secondo Perla, si è raffreddato con l'ingresso di Greta.

Mirko ha dichiarato che ormai sente che il rapporto con Perla è finito: "Mi sento inaridito, spremuto, ho dato fino all'ultima goccia per lei". Durante la serata, Mirko ha incontrato anche la madre con cui i rapporti non sono stati idilliaci. Tra loro c'è stato un riavvicinamento dopo Temptation Island, sembra che la signora e Perla non siano mai andate d'accordo.

Scontri tra gli Over

La puntata è stata caratterizzata anche da una serie di scontri tra gli over del programma, in particolare tra Beatrice e Sara, e Massimiliano e la stessa Beatrice. Purtroppo, non ci sono stati particolari richiami per l'attore per lo scivolone di alcuni giorni fa.

Sara ha rinfacciato a Beatrice qualcosa di circa 25 anni fa, "Tu non puoi sapere dopo quanto tempo una persona può tornare dopo un lutto. Dopo la perdita di mia madre, non mi ha voluto sostituire sul set".

Televoto, Immuni e Nomination

Televoto

Il televoto, come avevamo previsto, ha visto Mirko sconfitto; l'ex concorrente di Temptation Island ha dovuto abbandonare la casa. Queste le percentuali ricevute dai concorrenti in nomination: Perla 40%, Sara 21%, Anita 20%, Mirko 19%.

Dopo la lettura del verdetto, Mirko ha detto che forse il pubblico si era "stufato della dinamica con Perla e Greta"; subito dopo, ha raggiunto lo studio per salutare Alfonso Signorini, mentre Greta e altri concorrenti erano convinti che si trattasse di uno scherzo.

Immuni

Gli immuni della casa sono stati Massimiliano, Letizia, Rosy e Fiordaliso. Cesara Buonamici ha scelto Beatrice.

Nomination

Marco nomina Sara

Anita nomina Vittorio

Vittorio nomina Perla

Perla nomina Sara

Giuseppe nomina Marco

Sara nomina Marco

Paolo nomina Sara

Grecia nomina Perla

Letizia nomina Sara

Fiordaliso nomina Sara

Rosy nomina Perla

Massimiliano nomina Vittorio

Beatrice nomina Sara

Marco, Perla, Sara, e Vittorio sono in nomination. Il meno votato dal pubblico finirà al televoto eliminatorio che si aprirà nella prossima puntata e si chiuderà il 16 dicembre