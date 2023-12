Grande Fratello: Mirko e Perla ringraziano i fan e si dicono addio 'L'amore è un'altra cosa'

Un aereo dei fan di Mirko e Perla è volato sulla casa del Grande Fratello, ottenendo l'effetto opposto a quello che si erano prefissi le persone che avevano organizzato la colletta per pagare le spese. Mirko e Perla hanno ringraziato i fan, ma hanno ammesso che quello che esiste tra loro è affetto, ma non amore.

Svolta nella Relazione tra Mirko e Perla al Grande Fratello

I perletti, come li chiamo io, i fan su X, non esistono più, almeno come coppia. Mirko e Perla si erano lasciati quest'estate a Temptation Island, ma molti credevano o speravano che la convivenza al Grande Fratello avrebbe riacceso la fiamma dell'amore. Tuttavia, le cose sembrano aver preso una piega diversa.

La presa di coscienza dei due concorrenti

Oggi, sulla casa del Grande Fratello, sono volati numerosi aerei per celebrare i concorrenti, e uno di questi era dedicato a Mirko e Perla: "L'amore abbatte ogni muro", avevano scritto i fan per supportare i due concorrenti.

La Realtà Diversa dalla Percezione Esterna

Mirko ha ringraziato i fan sia per il messaggio che per aver inviato l'aereo. Perla ha sottolineato che quello che appare agli altri non corrisponde alla realtà: "Questo è quello che vedono loro, ma non noi. L'amore non è questo, è un'altra cosa. Il nostro è bene, ma oggi non c'è amore."

Nuova Discussione tra Mirko e Greta

Per l'imprenditore, il messaggio si riferisce a "Quello che è stato, quello che abbiamo dato", ovvero alla loro avventura a Temptation Island, dove, in realtà, non hanno dato il meglio di loro. "Qualcosa di buono lo abbiamo fatto", ha ribadito, abbracciando Perla. La ragazza ha puntualizzato che l'aereo si riferiva a quello che le persone hanno visto nella casa.

Ma la giornata di Mirko non è finita; è continuata con una nuova discussione con Greta, che lo ha accusato di aver sminuito la loro relazione: "Quando sminuivi il nostro rapporto, a me facevi male. Hai detto frasi che mi lasciavano esterrefatta, come quando dicevi che correvamo troppo."

"Potevo dimostrare quello che volevo, ma non valeva niente", le ha invece detto Mirko, che sente che la sua ex fidanzata non lo abbia mai ascoltato davvero. Tra i due sembra esserci un'incomunicabilità di fondo. "Tutte le volte che mi sono scusato valgono zero", ha concluso Mirko.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il passaggio dell'aereo per Mirko e Perla

