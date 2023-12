Grande Fratello: Luca Vetrone entra nella casa per Perla, ma Mirko rischia di uscire sabato sera

Nella Casa del Grande Fratello si prepara ad entrare Luca Vetrone, ex Mister Italia, l'uomo ideale per Perla, come da lei dichiarato più di una volta. L'ex naufrago, comunque, potrebbe non incontrare Mirko, che sabato rischia di abbandonare il reality show dopo l'esito del televoto.

Luca Vetrone si prepara a entrare nella Casa del Grande Fratello

Luca Vetrone dovrebbe trascorrere il Capodanno sotto gli occhi delle telecamere del Grande Fratello. Il modello, come rivelato da Fanpage, si prepara ad entrare nella casa più spiata d'Italia entro la fine di dicembre. Il suo ingresso è stato richiesto esplicitamente da Perla, la quale ha dichiarato che Luca corrisponde ai suoi canoni di bellezza.

Il Capodanno dell'ex Mister Italia sotto le telecamere del reality show

Sul portale che ha anticipato la notizia si legge che Luca non entrerà sabato 9 dicembre, "Puntata che non vedrà l'ingresso di alcun nuovo concorrente nella Casa. È certo però che il modello varcherà la porta rossa entro la fine di dicembre".

Perla e Luca, come ha rivelato la Vatiero, si sono conosciuti quest'estate. La ragazza aveva appena rotto con Mirko, e anche il breve flirt con Igor, il tentatore che aveva conosciuto all'Isola dei famosi, era terminato.

"Ci siamo visti in comitiva, in amicizia, in conoscenza, senza che sia mai successo niente - ha detto Perla di Luca - Si può dire che è il mio prototipo di ragazzo esteticamente. Ci scherzavo anche con Mirko quando lui andò a L'Isola dei Famosi".

Le dinamiche tra Perla, Mirko e Luca e i sondaggi online

L'ingresso di Luca dovrebbe, probabilmente, secondo l'idea degli autori, ingelosire Mirko, ma il loro piano rischia di saltare. Brunetti, infatti, è finito al televoto, che sabato decreterà l'eliminazione di un concorrente. Insieme all'imprenditore sono in nomination Perla, Anita Olivieri e Sara Ricci.

I sondaggi online in questo momento collocano Mirko al quarto posto. I fan della coppia Mirko-Perla sembra che voteranno solo per la ragazza, mentre Anita ha una sua fanbase consolidata da mesi di presenza nel programma. Sara, a quanto si legge su X, potrebbe contare sui voti dei fan di Beatrice. L'uscita di Mirko rovinerebbe i piani degli autori. Sabato scopriremo cosa succederà.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Mirko parla del risentimento nei confronti di alcuni concorrenti che non gradiscono la dinamica tra lui Perla e Greta.