Grande Fratello VIP: svelata data di inizio e le opinioniste

Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione condotta da Ilary Blasi: chi saranno le opinioniste e quando partirà il reality più seguito della tv italiana

Mediaset ha ufficialmente annunciato la partenza della nuova edizione del Grande Fratello VIP, che prenderà il via martedì 17 marzo. La conduzione sarà affidata a Ilary Blasi, che prende il posto di Alfonso Signorini, recentemente travolto dallo scandalo nato dalle dichiarazioni di Francesco Corona.,

Grande Fratello Vip: ecco quando inizia

Il comunicato ufficiale conferma le voci circolate nelle settimane scorse: il reality cambierà giorno rispetto alla tradizione. Dopo anni in cui l'appuntamento era fisso il lunedì in prima serata - o al massimo il giovedì durante le edizioni bisettimanali - quest'anno andrà in onda di martedì, stravolgendo così la programmazione classica.

Le opinioniste che affiancano Ilary Blasi

Un'altra novità riguarda la squadra al fianco della conduttrice: sarà interamente al femminile, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. Il nome della Lucarelli era già da tempo associato al programma e questa volta la giornalista ha accettato l'invito di Pier Silvio Berlusconi, dicendo sì al ruolo di opinionista per questa edizione, destinata a far dimenticare il "ciclone Corona" che ha segnato le ultime settimane.

Selvaggia Lucarelli

Le ultime indiscrezioni sul cast

Negli ultimi giorni sono stati rivelati alcuni dei possibili concorrenti che entreranno nella casa. Secondo le indiscrezioni, tra i protagonisti potrebbero esserci:

Alessandra Mussolini

Adriana Volpe

Antonella Elia

Paola Caruso

Francesca Manzini

Barbara Prezia

Marco Berry

Ilary Blasi e il suo team promettono un'edizione ricca di sorprese, con un cast variegato e dinamico, pronto a regalare momenti di intrattenimento e confronto per il pubblico italiano.

Perchè il GFVIP non sarà condotto da Alfonso Signorini:

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset dopo essere finito al centro di una bufera mediatica per accuse molto gravi mosse nei suoi confronti da Fabrizio Corona durante il suo format Falsissimo. Le sue difese legali parlano di una campagna diffamatoria e calunniosa che avrebbe danneggiato profondamente la sua reputazione professionale, e il passo indietro è stato deciso in via cautelativa per tutelare se stesso e l'azienda mentre si difende nelle sedi opportune.