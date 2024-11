Grande Fratello, Stefano Tediosi sotto accusa: Erica sui social svela il doppio gioco

L'ingresso di Stefano, ex tentatore di Temptation Island, al Grande Fratello ha scatenato perplessità nel pubblico, soprattutto dopo che sui social è emerso che non fosse affatto single al momento della sua partecipazione al docu-reality. Era infatti fidanzato con Erica, che ieri, alla vista dell'ex in tv, ha pubblicato una storia su Instagram.

Il triangolo spuntato del Grande Fratello

Da ieri, Stefano convive con Alfonso D'Apice e Federica Petagna nella Casa dei Lumina Studios, in quello che appare come un ulteriore tentativo di Alfonso Signorini di fare del reality uno spin-off di Temptation Island, ricordando la scorsa stagione con protagonisti Mirko, Greta e Perla. Tuttavia, quest'anno il copione sembra perdere appeal e mostrare già le prime difficoltà.

Secondo alcune segnalazioni ricevute da Deianira Marzano, Stefano, quando si è presentato a Temptation Island, non era davvero single ma legato da tre anni a Erica. Lei non aveva gradito la sua partecipazione al reality e ha scoperto del suo ingresso al Grande Fratello dai giornali. Ieri, Stefano ha svelato che sul collo ha tatuato la frase "È colpa mia". Poco dopo, Erica ha condiviso una storia con un chiaro riferimento al suo ex: "Direi che hai scelto la frase perfetta da tatuarti per raccontare chi sei... peccato che parla più la pelle che le azioni"

Federica Petagna nel confessional del Grande Fratello

Sempre ieri, Stefano ha chiesto a Federica se fosse vero che aveva baciato Giovanni De Rosa, come dichiarato dallo stesso tentatore in un'intervista a Lollo Magazine. Pare, inoltre, che l'ex fidanzata di Alfonso si sia baciata anche con il cugino di Titty, una partecipante di Temptation Island la cui relazione con Antonio si è conclusa nel falò di confronto del programma di Filippo Bisciglia. La Petagna ha smentito questi rumors.

Per quanto riguarda la relazione tra Stefano ed Erica, Marzano ha condiviso una foto del 29 giugno in cui la coppia festeggia il compleanno di lei insieme. Ha poi ricostruito la loro storia, confermando che erano legati da tre anni. Prima di partire per Temptation Island, Stefano aveva rassicurato Erica che si trattava di un'opportunità di lavoro e che il loro rapporto sarebbe rimasto saldo, perché lui desiderava costruire una famiglia con lei. Tuttavia, non solo ha partecipato al docu-reality, ma è entrato nella Casa del Grande Fratello senza avvisarla, lasciando che Erica lo scoprisse tramite la stampa.

Il giorno dopo che la sua partecipazione al Grande Fratello era stata spoilerata sul web, Stefano è passato a trovare Erica nel negozio in cui lavora, cercando di giustificarsi, ma lei non ha accettato le sue scuse. Ha quindi raccontato tutto a un'amica, che ha fornito a Deianira Marzano video e prove dei tre anni della loro relazione.