Grande Fratello: Enzo Paolo lascia la Casa, Federica bacia tutti, quattro concorrenti in nomination

Ieri, 12 novembre, è andata in onda la dodicesima puntata del Grande Fratello, che per qualche settimana sarà trasmesso di martedì, per evitare la sfida con L'Amica Geniale. Nella Casa è entrato il tentatore Stefano ed è tornato Tommaso dalla Spagna, mentre Enzo Paolo Turchi ha lasciato definitivamente il programma. Alfonso Signorini ha promesso che il coreografo potrà tornare a visitare i suoi ex coinquilini per preparare qualche coreografia.

Riassunto della dodicesima puntata del Grande Fratello

Il primo blocco del reality show si è concentrato su quello che gli autori e Alfonso Signorini stanno cercando di far passare come un triangolo amoroso anche se Alfonso D'Apice e Federica Petagna si sono lasciati da qualche mese, e la storia tra il tentatore Stefano e Federica non è mai davvero decollata. Tuttavia, i tre ora convivono sotto lo stesso tetto.

In queste due settimane, il contributo di Federica al programma è stato minimo, mentre il suo ex ha interagito maggiormente con i coinquilini. Ieri, però, Stefano è entrato nella Casa, affermando di non fidarsi di Federica, poiché ha sentito dire che avrebbe baciato altri due ragazzi: il tentatore Giovanni e il cugino di Titty, la ragazza che a Temptation Island ha gettato l'anello del fidanzato nel fuoco.

Enzo Paolo Turchi ha lasciato la Casa

C'è stato poi il consueto capitolo dedicato alla storia d'amore tra Shaila e Lorenzo. Alfonso Signorini ha addirittura lanciato un sondaggio: "La storia tra Shaila e Lorenzo è amore o strategia?". Il pubblico ha potuto votare sul sito del Grande Fratello, che è subito diventato inaccessibile, e si dubita che il crash sia dovuto all'afflusso di voti, come spesso affermato da Alfonso in passato. All'interno della Casa, la maggior parte dei concorrenti crede che si tratti di una strategia. Il 60% di chi ha votato sul sito supporta la teoria di una love story reale.

Enzo Paolo Turchi ha comunicato il suo addio definitivo al programma, nonostante il comunicato ufficiale del Grande Fratello parlasse di un "abbandono momentaneo". Turchi ha spiegato di sentire il bisogno di stare vicino alla famiglia. Ad attenderlo fuori dalla porta rossa c'erano la figlia Maria e Carmen Russo. L'uscita sembrerebbe legata anche a motivi professionali, con impegni teatrali che dovrebbero iniziare oggi. Alfonso ha comunque promesso che il ballerino potrà tornare nella Casa per preparare una coreografia per il pubblico.

È poi rientrato Tommaso Franchi, dopo una settimana trascorsa al Gran Hermano spagnolo, dove ha respinto le avances di Maica Benedicto ma ha stretto legami di amicizia con i coinquilini. Appena tornato agli studi Lumina, ha confermato il desiderio di conoscere meglio Mariavittoria, nonostante al Gran Hermano abbia dichiarato di voler proseguire il percorso da single.

Immunità e Nomination

Anche questa settimana, i coinquilini della Casa più spiata d'Italia e le due opinioniste hanno assegnato le immunità per il prossimo giro di nomination. Il televoto della scorsa settimana non era eliminatorio: Shaila e Mariavittoria hanno conquistato l'immunità, mentre Clayton, il meno votato, ha ottenuto lo stesso privilegio dalle due opinioniste. La Casa ha votato a favore di Javier e Giglio. Ieri sera quattro concorrenti sono finiti in nomination: Federica, Lorenzo, Amanda e Luca. Il più votato sarà immune nella puntata del 19 novembre.

Luca Calvani ha nominato Federica

Jessica Morlacchi ha nominato Federica

Federica ha nominato Jessica Morlacchi

Le Non è la Rai hanno nominato Federica

Lorenzo Spolverato ha nominato Luca Calvani

Yulia Bruschi ha nominato Amanda Lecciso

Amanda Lecciso ha nominato Federica

Helena Prestes ha nominato Lorenzo Spolverato

Tommaso ha nominato Federica

Javier Martinez ha nominato Lorenzo Spolverato

Mariavittoria ha nominato Lorenzo Spolverato

Giglio ha nominato Federica

Clayton ha nominato Amanda Lecciso

Shaila Gatta ha nominato Luca Calvani

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Javier Martinez e Giglio sono stati scelti dagli inquilini come preferiti, mentre Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi regalano l'immunità a Clayton Norcross