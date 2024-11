Grande Fratello: ex tentatore contro Federica: “è uscita anche con me ma Stefano e Alfonso non lo sanno

Durante l'ultima edizione di Temptation Island, una delle coppie più controverse del docu-reality è stata quella formata da Federica Petagna e Alfonso D'Apice. I due si sono lasciati subito dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia. Lei non è mai tornata a casa e si è vista più volte con il tentatore Stefano, ma, dalle ultime indiscrezioni, non è stato l'unico protagonista del villaggio delle fidanzate che ha frequentato.

La relazione di Federica con il tentatore Stefano

Nelle prossime puntate del Grande Fratello, forse già in quella di martedì prossimo, la Casa più spiata d'Italia si arricchirà di un nuovo concorrente: Stefano, ex tentatore di Temptation Island, che ritroverà nella casa, oltre a Federica, anche Alfonso D'Apice. La Petagna è stata una delle ultime concorrenti a varcare la Porta Rossa e a unirsi al gruppo che, da settembre, vive sotto le telecamere del programma, dopo una settimana è entrato anche Alfonso.

A breve, come hanno ipotizzato anche i coinquilini, che ormai conoscono le dinamiche del gioco, nella Casa entrerà Stefano, dando inizio a una sorta di "seconda stagione" dello spin-off di Temptation Island, che nella diciassettesima edizione ha visto come protagonisti Mirko, Greta e Perla. Ma nelle ultime ore è emerso un particolare inedito: Stefano non è l'unico tentatore frequentato da Federica dopo la fine del docu-reality.

Una foto di Giovanni De Rosa condivisa sui social

"Federica era indecisa tra me e Stefano"

A rivelarlo ai microfoni di Lollo Magazine è stato Giovanni di Rosa, anch'egli tentatore dell'edizione autunnale del programma di Canale 5. "Lei era indecisa tra me e Stefano. Con lei ho avuto un rapporto che va oltre l'amicizia; per me è una persona importante," ha spiegato il partenopeo, che assicura che Stefano e Alfonso sono all'oscuro di questa frequentazione.

Sul rapporto con l'ex fidanzato, Giovanni ha aggiunto: "Il loro ingresso al Grande Fratello è un trampolino di lancio per entrambi, ma non credo che ci sarà una riappacificazione, perché so che Federica non prova più niente per lui" e ancora: "Credo che Stefano non sappia niente di noi, perché lei mi ha sempre detto che non ne ha mai parlato con lui. Inoltre, nel periodo in cui ci siamo frequentati, mi diceva che non si sentivano più".

Prima del suo ingresso al reality show di Alfonso Signorini, erano arrivate altre segnalazioni su Federica, che sarebbe uscita anche con il cugino di Titty, la ragazza protagonista di una scena memorabile nel docu-reality in cui, dopo aver visto il suo fidanzato Antonio vicino alla tentatrice Saretta gettò l'anello di fidanzamento nel fuoco.