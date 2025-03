Grande Fratello, Stefania Orlando in lacrime a Lorenzo Spolverato: "Potresti essere mio figlio”

Pace fatta tra Stefania Orlando e Lorenzo Spolverato? Sembra proprio di sì, almeno stando a quanto accaduto poche ore fa nella casa del Grande Fratello, proprio mentre concorrenti e spettatori si preparano alla diretta di stasera, giovedì 13 marzo, ultimo appuntamento bisettimanale del reality condotto da Alfonso Signorini.

Il chiarimento di Stefania: "Critico il tuo gioco, ma non la tua persona"

A fare il primo passo è stata la showgirl. L'ex concorrente del GF Vip 5 si è avvicinata al modello milanese per chiarire la loro posizione: "Volevo dirti una cosa", ha esordito Stefania Orlando. "Spero che tu abbia capito che, al di là di quello che posso dirti come giocatore, questo non ha nulla a che vedere con la persona. Non ti sei risparmiato affatto in questo reality, e sul piano personale non ho nulla di negativo da dire su di te. Vorrei che fosse chiaro: critico il tuo modo di giocare, ma questo non significa che io giudichi il Lorenzo essere umano".

L'abbraccio tra Stefania e Lorenzo: fine delle tensioni

Colto di sorpresa dal gesto, Spolverato ha replicato: "È soggettivo, è giusto che tu abbia un'opinione. Questa cosa ti fa onore". Stefania ha poi proseguito, ribadendo che le sue critiche erano legate esclusivamente al contesto del gioco: "Una cosa è il gioco, un'altra è la vita. Mi è piaciuta tua mamma, era importante per me dirtelo. Sei una persona che ha dato tanto a questo programma, ma se alcune dinamiche non mi piacciono, non significa che tu sia una persona falsa".

Stefania Orlando durante una puntata del reality show

Le tensioni accumulate nelle ultime settimane hanno portato la conduttrice a un crollo emotivo: "Non voglio vedere la gente stare male per colpa mia. Ti ho visto in difficoltà", ha detto tra le lacrime, aggiungendo: "Potresti essere mio figlio, mi dispiace". Lorenzo, colpito dalle sue parole, ha risposto: "È reciproco, è un gioco", abbracciando la coinquilina e scherzando: "Non penso che tu fuori da qui sia cattiva e vipera, forse una viperella, ma funziona. È un gioco".

Un equilibrio fragile: la pace potrebbe durare poco

La tregua tra i due, però, potrebbe avere vita breve. Nella puntata di stasera, la trentanovesima del programma, che vedrà ospite Lory Del Santo, Stefania potrebbe venire a conoscenza di un gesto di Lorenzo che ha indignato il web: Spolverato, con una delle sue ennesime cadute di stile, è infatti saltato con le scarpe sul letto e sul cuscino della Orlando. Un'azione irrispettosa che ha ulteriormente rafforzato il giudizio negativo che molti spettatori hanno su Lorenzo Spolverato

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il chiarimento tra Stefania e Lorenzo.