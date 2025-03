Grande Fratello: si lavora già alla prossima edizione per settembre 2025 con alcuni concorrenti storici

Dopo ben sei mesi nella Casa, il prossimo 31 marzo si concluderà l'edizione del Grande Fratello attualmente in corso, la diciottesima.

Ma se pensavamo che con le gesta di Spolverato & company Canale 5 avesse già dato, ci sbagliavamo: perché a settembre sarebbe in arrivo una nuova edizione del reality.

A dare la notizia è stato Davide Maggio, secondo cui Endemol starebbe pensando di realizzare un Grande Fratello Gold per celebrare i 25 anni del programma sui nostri piccoli schermi.

Grande Fratello celebra i 25 anni in versione "gold"

La locandina di Grande Fratello

L'idea sarebbe quella di riportare oltre la porta rossa alcuni concorrenti storici del programma che costituirebbero la quota vip degli inquilini della casa. I famosi, o quantomeno usciti dall'anonimato, grazie alla permanenza nella casa.

Gli altri componenti del cast invece, sarebbero persone comuni per le quali i casting inizieranno dopo la chiusura dell'edizione in corso. Un meccanismo che ricorda le ultime edizioni, dove volti più noti sono entrati nella casa insieme a degli sconosciuti.

Grande Fratello: la prima edizione e i conduttori

Un momento dell'ultima edizione del GF

Il Grande Fratello ha esordito su Canale 5 il 14 settembre 2000. Adattamento italiano del format olandese Big Brother, venne condotto nella prima edizione da Daria Bignardi; alla seconda il testimone passò a Barbara D'Urso. Negli anni si sono poi succeduti al timone del reality anche Alessia Marcuzzi e, dal 2023, Alfonso Signorini. Il Grande Fratello ha avuto anche una declinazione Vip, presentata da Ilary Blasi e, di nuovo, Alfonso Signorini.

Questa sera su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata del giovedì del Grande Fratello, dalla prossima settimana verrà trasmesso solo al lunedì. La finale è prevista per lunedì 31 marzo, per poi lasciare posto alla sua versione a coppie The Couple.