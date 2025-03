Grande Fratello, Lorenzo Spolverato salta sul letto di Stefania Orlando con le scarpe. Iago: "Come le scimmie"

Difficilmente ricorderemo un'edizione del Grande Fratello più maleducata, e buona parte del merito va certamente a Lorenzo Spolverato. Nella serata di ieri il concorrente milanese si è reso protagonista dell'ennesimo atto di bullismo ai danni di Stefania Orlando.

Lorenzo bullizza Stefania, Iago Garcia sui social: "Come le scimmie"

Lorenzo Spolverato salta sul letto di Stefania Orlando con le scarpe

Nella tarda serata di ieri, in camera con Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato ha chiesto di sapere quale fosse il letto di Stefania. Una volta indicato dalle amiche, è salito e ha iniziato a saltarci sopra con le scarpe.

Si dirà che tutto sommato ha ormai abituato il pubblico a gesti più gravi e violenti, ma questo ultimo atto è certo utile a capire il livello di abbrutimento ormai raggiunto in quella casa.

La parte peggiore della scenetta è forse stata la risposta di Chiara Cainelli: "Dai Lollo, non farlo che poi domani lo fanno vedere". Una frase che denota, in poche parole, la scarsa, per meglio dire inesistente, considerazione delle altre persone. Come se certe umane forme di rispetto potessero essere davvero condizionate dall'appartenenza o meno al "clan", come lo stesso Spolverato ha ribattezzato il loro gruppo.

Via social sono stati in tanti a commentare le immagini trasmesse in diretta sul famoso canale 55, e c'è anche stato chi ha interpellato a riguardo Iago Garcia, eliminato qualche settimana fa, amico di Stefania ma soprattutto grande antagonista di Lorenzo. La breve ma efficace risposta dello spagnolo è stata: "Alle scimmie piace saltare".

Gli atteggiamenti derisori ai danni della showgirl romana vanno avanti ormai da diversi giorni: lunedì, poco prima della diretta, Spolverato, non visto da lei, aveva cominciato a fare strani versi alle sue spalle mentre la Orlando era intenta a lavare i piatti.

Comportamenti da bullo che sono stati notati ovviamente anche dagli altri concorrenti. Jessica Morlacchi ha riferito a Mariavittoria: "Sono senza parole. Prima ho sentito una battuta di Lorenzo. Ha detto 'per la prima volta oggi ho sentito una cosa umana di Stefania'. Io non capivo a cosa si riferisse. Lui si riferiva al fatto che lei ha fatto l'agente immobiliare, e rideva. Ma perché fa così?".