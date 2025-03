Grande Fratello anticipazioni 13 marzo: Helena eliminata? Spoiler, sondaggi, Lory Del Santo ospite per Lorenzo

Con la puntata di stasera, giovedì 13 marzo, il Grande Fratello dice addio all'appuntamento bisettimanale su Canale 5. Fino al 31 marzo, infatti, le prime serate in compagnia del reality condotto da Alfonso Signorini saranno solo quelle del lunedì. L'ultimo giovedì in compagnia dei gieffini, però, si prospetta incandescente. Non soltanto un televoto che, comunque finirà, porterà via una delle protagoniste della Casa, ma ancora una volta tante brutte pagine di televisione di cui discutere.

Anticipazioni Grande Fratello 13 marzo: Helena eliminata? Lo spoiler di Beatrice Luzzi

Helena Prestes

Una premessa necessaria va fatta: l'indiscrezione è stata diffusa via social da una sedicente spettatrice da studio e non sarebbe quindi verificabile. Paradossalmente la conferma è arrivata proprio dall'opinionista, che, dopo qualche ora dalla comparsa del post, ha commentato: "Ma non è così. Ci siamo tutti confrontati sui possibili andamenti del voto, senza avere nessuna certezza".

Andiamo con ordine. Poco dopo la puntata dello scorso lunedì, dopo che le nomination avevano dato come esito i nomi di Helena Prestes, Chiara Cainelli e Stefania Orlando come candidate all'eliminazione, ha cominciato a circolare un post che ha agitato gli animi. Una presunta spettatrice rivelava di aver intercettato un dialogo tra Beatrice Luzzi e un'autrice, da cui sarebbe emerso che la prossima a lasciare la casa sarebbe stata la modella brasiliana.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Possibile che la super favorita per la vittoria, almeno prima dell'elezione di Zeudi Di Palma come finalista, possa davvero uscire dal gioco a questo punto della gara, e contro due concorrenti forti ma con un fandom decisamente più risicato rispetto al suo? Lo scopriremo in puntata.

Certo, al momento non è quello che dicono i sondaggi. Secondo le percentuali pubblicate da Grande Fratello Forum Free, Helena Prestes sarebbe proprio la concorrente con più chance di rimanere ancora un'altra settimana, mentre la più a rischio sarebbe Chiara Cainelli, votata però, in questo caso, da tutto il fandom del clan "Shailenzo".

Ecco le percentuali dei sondaggi:

Helena Prestes 48,93%

Stefania Orlando 26,12%

Chiara Cainelli 24,95%

Arriva Lory Del Santo a provinare Lorenzo Spolverato

Nella scorsa puntata, dopo le ramanzine (evidentemente ormai inutili) di Alfonso Signorini, dopo le accuse tra Stefania Orlando e Shaila Gatta (e il brutto intervento di Beatrice Luzzi), c'era stato un solo momento ilare, ed era stato quello legato alle dichiarazioni di Lory Del Santo su Lorenzo Spolverato.

Così stasera arriverà (non è ancora chiaro se in studio o nella Casa) direttamente lei, ideatrice, autrice e regista di The Lady.

Il suo compito sarà quello di fare alcuni provini per la sua prossima serie, quella con cui, dice, vorrebbe le si aprissero le porte di Hollywood. E non riguarderanno solo il modello milanese, ma anche altri inquilini del loft, che Lory Del Santo trova "facce interessanti".

Le sorprese però non finiranno qui: dopo una settimana particolarmente difficile, Giglio potrà riabbracciare la mamma.