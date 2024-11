Grande Fratello, Stefania Orlando critica Lorenzo Spolverato: "usa Helena per alimentare il suo ego'"

Pomeriggio Cinque, il programma di Canale 5 condotto da Myrta Merlino, offre ogni giorno una finestra sulla Casa del Grande Fratello, commentando in studio gli ultimi eventi che animano il reality show. Ieri, tra le opinioniste, era presente Stefania Orlando, una delle concorrenti più amate della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Stefania Orlando analizza il rapporto tra Lorenzo e Helena al Grande Fratello

In attesa che Alfonso Signorini possa darle un posto da opinionista del reality show, magari sedendo sulla poltrona che negli ultimi due anni è stata di Cesara Buonamici, Stefania Orlando è una delle ospiti più frequenti del programma, che fino a due anni fa era condotto da Barbara D'Urso. Grazie alla sua esperienza nella Casa, Stefania offre una prospettiva unica e approfondita sui meccanismi del reality.

Ieri il segmento dedicato al Grande Fratello si è concentrato sul rapporto tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. Pochi giorni fa, il modello milanese ha deciso di confrontarsi con Helena per ristabilire un rapporto di amicizia; tuttavia, solo qualche ora prima aveva confidato a Shaila che Helena è "l'ennesima ragazza che si scioglie per me. Lei mi vede come un idolo, un dio".

Helena Prestes è stata difesa da Stefania Orlando

Stefania, che già in precedenza aveva espresso dubbi sull'autenticità della coppia formata da Lorenzo e Shaila, ha sottolineato che il milanese sottovaluta i sentimenti che Helena prova per lui. I momenti di intimità con Shaila, vissuti davanti agli occhi della modella brasiliana, sembrano ferirla profondamente.

La Orlando è convinta che Lorenzo Spolverato stia illudendo la sua coinquilina e che stia approfittando della "sofferenza di Helena" per gonfiare il proprio ego. "Lui alimenta il suo ego attraverso questa povera ragazza, che è totalmente vittima indifesa e non riesce a realizzare la situazione," ha commentato l'ex protagonista del Grande Fratello Vip 5.

Enzo Paolo Turchi ha lasciato la casa del Grande Fratello: il comunicato della produzione

Anche l'ultimo confronto tra loro non è stato un momento di empatia da parte di Lorenzo verso l'amica. "Lui vuole attingere un po' di energia da lei, perché gli piace l'idea di avere sia la fidanzata che l'altra, che continua a nutrire il suo ego," ha concluso Stefania Orlando.