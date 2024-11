Enzo Paolo Turchi ha lasciato la casa del Grande Fratello: il comunicato della produzione

Oggi nella Casa del Grande Fratello c'è un coinquilino in meno: poco fa, Enzo Paolo Turchi è uscito dalla Casa situata ai Lumina Studios. Già in passato, il coreografo aveva espresso il desiderio di tornare da sua figlia Maria, e solo l'intervento della moglie Carmen Russo lo aveva trattenuto.

Enzo Paolo Turchi lascia il Grande Fratello

L'uscita del ballerino è stata ufficializzata dall'account ufficiale del reality show. In un post condiviso dalla produzione su Instagram si legge: "Enzo Paolo, per motivi personali, lascia momentaneamente la Casa del Grande Fratello". Queste parole fanno capire che il coreografo potrebbe rientrare al più presto tra i suoi coinquilini.

Nelle ultime settimane, Enzo Paolo aveva ribadito più volte la sua volontà di abbandonare il programma. Il desiderio era motivato dall'intenzione di riabbracciare la figlia Maria, che ha 12 anni. A 75 anni, il gieffino aveva confessato di sentire il peso del tempo e di considerare prezioso ogni momento non trascorso con lei.

Enzo Paolo e Carmen Russo al Grande Fratello

Nella diretta del 7 ottobre, Enzo Paolo aveva anche accennato a una possibile crisi nel suo matrimonio, dicendo: "Vi dico la verità, ho avuto il sentore che Carmen fosse stufa di me, del mio modo di fare e della mia vita. Non ballo più, insegno soltanto. È naturale, sono cambiato, e se lei non accetta quest'uomo che sono diventato, io me ne vado di casa. Ma è solo una mia sensazione," aveva detto ad un incredulo Alfonso Signorini.

Il "motivo personale" dietro l'uscita di Enzo potrebbe essere legato anche a impegni professionali che il coreografo avrebbe preso prima di entrare nella Casa. Biagio D'Anelli lo aveva anticipato in un video su TikTok: il 13 novembre, infatti, dovrebbe iniziare "Flashdance", il nuovo spettacolo itinerante di Enzo Paolo e Carmen Russo. La prima è prevista a Catania, seguita da altre date in Sicilia nella prima settimana. Sapremo qualcosa in più nella diretta programmata per domani, 12 novembre.