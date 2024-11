Grande Fratello, Lorenzo a Shaila: “Helena mi vede come un Dio”, il delirio di onnipotenza di Spolverato

La serata del sabato nella casa del Grande Fratello è stata caratterizzata da una festa a tema e, dopo la mezzanotte, dai festeggiamenti per il compleanno di Pamela Petrarolo. Nel frattempo, Lorenzo ha spiegato a Shaila come tutte le donne della casa pendano dalle sue labbra, a partire da Helena Prestes, che lo considera quasi un dio, tutto merito del suo fascino.

Spolverato confida all'ex velina il suo effetto su Helena

Lorenzo e Shaila hanno scoperto di amarsi definitivamente durante il loro viaggio in Spagna, quando sono stati ospitati nella casa del Gran Hermano, inaugurando lo scambio di concorrenti tra i due format, che caratterizza questa stagione del programma. Attualmente, nel reality show trasmesso da Telecinco si trova Tommaso Franchi, che potrebbe rientrare in Italia martedì, quando il programma condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda, avendo ceduto lo slot del lunedì a La Talpa di Diletta Leotta.

Prima di innamorarsi, Lorenzo e Shaila avevano iniziato a frequentarsi rispettivamente con Helena e Javier, e tra il pallavolista e l'ex velina la conoscenza era andata oltre un semplice flirt. Nonostante la modella spagnola sostenga di non provare più nulla per Lorenzo, lui non è convinto, come ha raccontato ieri sera a Shaila, riportato anche da Biccy.

Helena considera Lorenzo un 'dio', secondo il parere dello stesso concorrente

"Ho l'ennesima ragazza che si scioglie per me, Helena si scioglie. Lei mi vede come un idolo, un dio, passa ogni giorno con me", ha iniziato Lorenzo. "Eppure mi dico: 'Basta con questi flirt'. Sì, ok, io sono charmant... sai cosa significa charmant? Vuol dire essere molto carismatico, qualcuno che, anche inconsapevolmente, conquista chi gli sta accanto".

Il monologo del concorrente è proseguito: "Io sono così, lo so. Ma poi ho pensato che sarebbe bello rendere questo fascino esclusivo per una sola donna. Mi sono chiesto: 'Perché? Cos'ha Helena che potrei portarmi fuori da qui?' E lì ho capito che non era lei, ma eri tu. Non solo Helena, qui avrei potuto andare avanti con altre. Quella che voglio però... è con Shaila che sento le scintille, e mi sono detto di ascoltarle".

Lorenzo ha poi concluso il discorso menzionando Maria Vittoria: "Oggi è venuta da me, ma non so perché. Le ho chiesto se le mancasse Tommaso, e lei mi ha risposto che con lui non c'era nulla. Poi ha aggiunto: 'Non ti nego che mi manca la sua compagnia e che, quando vedo te in costume, penso anche a lui'. E io non capisco... anche Giglio ha un costume come il mio."