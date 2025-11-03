Grande Fratello: sondaggi e tensioni prima della puntata. Francesco Rana a rischio eliminazione

Il televoto è acceso tra Francesco, Jonas, Mattia e il duo madre-figlio Francesca e Simone. I sondaggi online parlano chiaro, mentre nella Casa esplodono nuove liti e dichiarazioni inaspettate.

Questa sera, lunedì 3 novembre, su Canale 5, torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. Si tratta della settima puntata e l'attesa è altissima: secondo indiscrezioni, se gli ascolti dovessero continuare a calare, il programma potrebbe addirittura rischiare una chiusura anticipata.

I nominati della settimana

Al televoto di questa settimana ci sono Francesco Rana, Jonas Pepe, Mattia Scudieri e il duo madre-figlio composto da Francesca Carrara e Simone De Bianchi. Francesco è finito in nomination perché è stato colui che ha ricevuto meno consensi dal pubblico nel televoto chiuso durante la puntata di giovedì scorso. Gli altri tre concorrenti sono stati scelti dai coinquilini nel corso delle nomination in Casa:

Mattia ha ricevuto i voti di Donatella, Giulia e Rasha;

ha ricevuto i voti di Donatella, Giulia e Rasha; Jonas è stato nominato da Flaminia, Omer e Domenico;

è stato nominato da Flaminia, Omer e Domenico; Francesca e Simone sono stati indicati da Benedetta, Grazia, Ivana e Anita.

Mattia Scudieri

I sondaggi: chi rischia l'eliminazione

Facendo una media dei principali sondaggi online, emerge un quadro piuttosto chiaro sulle preferenze del pubblico:

Mattia Scudieri : 39,02%

: 39,02% Jonas Pepe : 34,56%

: 34,56% Francesca e Simone : 14,76%

: 14,76% Francesco Rana: 11,87%

Numeri che delineano una spaccatura netta tra i primi due - Mattia e Jonas, apparentemente salvi - e gli ultimi due, con Francesco Rana che sembra essere il principale indiziato all'eliminazione, a meno che quel pubblico generalista che non vota i sondaggi del web, non scelga di salvare lui al posto del duo madre e figlio.

Le dinamiche nella Casa dei tre gieffini in nomination

A rendere l'atmosfera ancora più tesa è quanto accaduto durante la notte di Halloween, quando una lite tra Anita e Valentina, la moglie di Domenico (entrata come ospite e poi uscita sabato mattina), ha rischiato di degenerare.

Nel caos, Francesca ha accusato Rasha di aver spinto Omer ad accettare le provocazioni di Valentina per far ingelosire Domenico. "Tu non dici a Omer 'vai e vediamo che cosa fa'. C'è dell'incoerenza", ha dichiarato Francesca durante un confronto diretto, aggiungendo: "Se non vuoi che Omer venga strumentalizzato, non lo spingi a mettersi alla prova".

Francesca e Simone

Durante la stessa serata, Simone, visibilmente alticcio, ha dichiarato i suoi sentimenti per Anita, nonostante lui stesso abbia ammesso di non avere alcuna speranza. La situazione è poi degenerata quando il ragazzo, visibilmente alticcio, ha rotto un tavolino in giardino.

Nel frattempo, Jonas ha provato a baciare Anita, ma lei lo ha respinto, spiegando di non voler alimentare ulteriori tensioni in Casa. Mattia, invece, ha confessato a Ivana di sentirsi "invisibile" e di non riuscire a emergere nel gruppo: "Mi dispiace, ma forse non riesco a mettermi davvero in gioco".