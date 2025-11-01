Grande Fratello, notte di Halloween da incubo: Simone ubriaco ribalta un tavolo e confessa l’amore per Anita!

La festa di Halloween nella Casa del Grande Fratello si è trasformata nella serata più movimentata della stagione. Quello che doveva essere un momento di spensieratezza si è presto tramutato in un susseguirsi di litigi, accuse e tensioni crescenti. Al centro di tutto, la lite di Domenico e Veronica contro tutti e poi Simone De Bianchi, protagonista di una serie di episodi che hanno acceso il dibattito sui social.

Simone: una notte da protagonista: confessioni inattese e parole confuse

Nel cuore della notte, visibilmente alticcio, Simone ha iniziato a parlare senza filtri, confessando un inaspettato interesse per Anita Mazzotta. "A me interessa Anita, ma a lei interessa Jonas e a lui interessa lei. Mi è bastato uno sguardo per capire che mi piace", ha dichiarato davanti ai coinquilini, lasciando tutti senza parole.

Lite furiosa con Grazia Kendi

Dopo le confessioni amorose, la tensione è esplosa quando Simone ha avuto un durissimo scontro con Grazia Kendi, che aveva accusato Domenico D'Alterio e Valentina Piscopo di essersi messi d'accordo per creare dinamiche nel reality, parole che avevano contribuito alla rissa sfiorata tra Anita e Valentina. Le accuse hanno innescato una reazione a catena: Grazia ha litigato anche con Francesca Carrara e con suo figlio, in un crescendo di urla e accuse. "Sei ossessionato! A me di quello che pensi tu e tua madre non importa nulla!", ha urlato la Kendi, visibilmente fuori controllo.

Il gesto shock di Simone

La situazione è degenerata quando Simone, in preda alla rabbia, ha ribaltato un tavolino in giardino distruggendolo. I coinquilini sono rimasti attoniti. Omer Elomari è intervenuto per fermarlo, mentre Jonas Pepe ha provato a difenderlo, parlando di un gesto dettato dall'esasperazione.

Rasha lo richiama all'ordine

A riportare un po' di calma è stata Rasha Younes, che ha invitato Simone a riflettere: "Hai parlato per venti minuti e non hai detto nulla. Hai esagerato". Il gieffino ha infine ammesso: "Sì, ho ribaltato il tavolo. Mi prendo la responsabilità, ero arrabbiato". Ora resta da capire se il Grande Fratello prenderà provvedimenti disciplinari per l'accaduto.

