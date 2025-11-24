Grande Fratello, sondaggi della decima puntata: ecco il concorrente che il pubblico vuole in finale

Questa sera, lunedì 24 novembre, torna l'appuntamento con Grande Fratello condotto da Simona Ventura. Durante la decima puntata del reality, in onda in prima serata su Canale 5, verrà scelto il primo finalista del programma tra i concorrenti finiti in nomination nella puntata del 17 novembre.

Chi è al televoto questa sera

Al termine del giro di nomination della scorsa settimana, sono finiti al televoto sei concorrenti: Rasha, Giulia, Francesca, Donatella, Omer e Simone. Ai gieffini è stato comunicato che il meno votato dagli spettatori lascerà la Casa questa sera, i casalinghi quindi non sanno che il pubblico sta decidendo chi sarà il primo finalista della diciannovesima edizione del Grande Fratello.

Le preferenze dei sondaggi web

La media dei principali sondaggi online mostra un quadro abbastanza chiaro delle preferenze di chi sta votando:

Giulia: 30,30%

Rasha: 22,51%

Omer: 19,81%

Francesca: 15,27%

Donatella: 9,53%

Simone: 3,09%

Secondo queste proiezioni, sembrerebbe dunque la studentessa universitaria possa diventare la prima finalista. Giulia Soponariu, che nella puntata di lunedì ha emozionato tutti riabbracciando i suoi fratelli , è riuscita a conquistare i telespettatori che votano sul web.

Omer Elomari

Tuttavia, il sondaggio online potrebbe risultare leggermente alterato dal voto combinato dei Jonita. I fan di Anita e Jonas, che stanno sostenendo Giulia per impedire che il primo finalista sia uno tra Rasha e Omer. L'audience generalista, meno coinvolto nelle dinamiche dei fandom, potrebbe però cambiare gli equilibri a favore, ad esempio, di Donatella Mercoledisanto, la casalinga pugliese riscuote molte simpatie tra il pubblico della prima serata.

Le ultime dinamiche nella Casa

Tra i concorrenti in nomination, nessuno si è particolarmente distinto questa settimana: gli ultimi giorni sono stati quasi interamente dominati dalle polemiche nate dopo il gesto di Omer, che si è abbassato i pantaloni per rispondere alle provocazioni di chi metteva in dubbio il suo rapporto con Rasha, arrivando a sfiorare la sfera dell'intimità.

Tra i più critici c'è stato Simone, che ha chiesto a Omer di scusarsi con sua madre, Francesca, per il comportamento avuto. Nonostante ciò, il giovane romano risulta ultimo nelle preferenze dei sondaggi, e la percentuale estremamente bassa lascia poche possibilità che sia lui a diventare il primo finalista del reality.