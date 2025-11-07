Grande Fratello, Simone distrutto: "Faccio fatica a vedere Anita e Jonas insieme"

Nella Casa del Grande Fratello c'è un concorrente che sta vedendo svanire il sogno di conquistare la ragazza di cui si è preso una cotta. Parliamo di Simone Bianchi, che fin dal suo ingresso ha più volte manifestato il proprio interesse per Anita Mazzotta. Tuttavia, la situazione sembra ormai prendere un'altra direzione: oggi infatti Anita e Jonas si sono scambiati un bacio, proprio dopo che sulla Casa è volato un aereo dedicato alla coppia, ribattezzata dai fan Jonita.

Simone racconta il suo sentimento per Anita: "Penso a lei dal secondo giorno"

Il bacio è stato un colpo al cuore per Simone, che già nella turbolenta notte di Halloween - quando il figlio di Francesca Carrà litigando, aveva rotto un tavolo in giardino - si era lasciato andare a una sincera confessione: "Qui dentro a me interessa Anita, ma a lei piace Jonas e a lui piace lei. Che ci sto a fare qui dentro io? Basta. Il mio pensiero è quella ragazza lì, la penso dal secondo giorno che sono qui. Io voglio bene a Jonas e non gli farò mai guerra per una donna. A me è bastato uno sguardo per capire che mi interessava."

Benedetta osserva e commenta Jonas e Anita

Oggi, parlando con Benedetta Stocchi, Simone ha ribadito quanto gli sia difficile nascondere ciò che prova: "L'ho presa in quel posto, anche se dopo mezz'ora avevo già capito che mi piacesse Anita. Per rispetto mi sono mosso in modo più delicato, poi c'è chi ha tastato il terreno da una parte e dall'altra ed è arrivato alla conclusione." Benedetta, ascoltandolo, ha commentato la nascente relazione tra Jonas e Anita con una nota di realismo: "Spero che Jonas non stia facendo il paravento. Secondo me no, perché sa chi ha di fronte e vedo qualcosa di bello e vero tra loro."

Simone e Anita

Simone in crisi: "Devo trovare un equilibrio"

Simone, dal canto suo, ha ammesso di essere in grande difficoltà: "Il mio modo di fare è super rispettoso. So perfettamente che lei è qui per viversi il suo percorso, indipendentemente da quello che io posso provare. Ma faccio fatica a sentirli punzecchiare, a sentire certe cose che si dicono. Ad oggi non mi fa bene neanche parlarci, devo trovare un equilibrio."

Dopo il bacio di oggi dei Jonita, la situazione per il povero Simone si complica ulteriormente. Se prima tra Anita e Jonas c'erano solo sguardi e approcci mai davvero concretizzati, adesso sembra che la coppia abbia imboccato il binario giusto - quello tanto desiderato dai fan. Anche gli autori del reality, sperano che queste nuove dinamiche amorose possano dare una scossa agli ascolti, dopo i recenti cali che hanno alimentato le voci su una possibile chiusura anticipata del programma.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Simone e Francesca si tuffano in acqua vestiti aprono le danze