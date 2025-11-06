Grande Fratello flop, Mediaset pensa alla chiusura anticipata: spunta la data

L'edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura non è riuscita a conquistare il pubblico, come dimostrano i dati d'ascolto tutt'altro che entusiasmanti. Da settimane, infatti, si rincorrono voci su una possibile chiusura anticipata del reality show, e ora sembra emergere una data che, se confermata, rappresenterebbe un vero e proprio fallimento per il programma di Canale 5.

Publitalia e la data della finale: il mistero del 15 dicembre

Nei giorni scorsi erano circolati i listini pubblicitari di Publitalia, nei quali la finale del Grande Fratello risultava fissata per il 15 dicembre. Inoltre, durante un intervento al Festival dello Spettacolo organizzato da TV Sorrisi e Canzoni, Simona Ventura aveva annunciato che il reality sarebbe andato in onda anche il giovedì sera, nel tentativo di rilanciare gli ascolti e attirare nuovo pubblico nella fascia settimanale.

Valentina Piscopo, il suo ingresso ha animato la Casa ma non gli ascolti

Il flop del giovedì sera: il tracollo degli ascolti del Grande Fratello

L'esperimento del giovedì, però, è durato appena una settimana. Gli ascolti non hanno registrato alcuna crescita, anzi sono diminuiti, spingendo Mediaset a tornare sui propri passi e a cancellare l'appuntamento aggiuntivo. Al suo posto, stasera sarà trasmesso il film Il conte di Montecristo, nuova trasposizione del romanzo di Alexandre Dumas con Pierre Niney e Pierfrancesco Favino. L'esperimento fallimentare del giovedì non è un caso: anche nelle passate edizioni del Grande Fratello Vip condotto da Signorini, il giovedì non aveva mai premiato in termini di share rispetto all'appuntamento del lunedì.

L'indiscrezione: quando chiude il Grande Fratello

Nelle ultime ore, una nuova indiscrezione ha infiammato il web. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, mancherebbero meno di due settimane alla chiusura definitiva del programma. Mediaset, infatti, avrebbe deciso di spegnere le luci della casa più spiata d'Italia già a fine novembre, così da evitare il confronto diretto con Sandokan, la nuova serie in onda su Rai 1 dal 1° dicembre 2025, che vede Can Yaman e Alessandro Preziosi protagonisti della più recente trasposizione del celebre romanzo di Emilio Salgari.

Resta da capire quale sarà il futuro del programma: la chiusura anticipata al 24 novembre sembra ormai un'ipotesi concreta, ma non è escluso che l'azienda possa optare per una strategia diversa, magari spostando il reality a un'altra giornata. Al momento, il destino del Grande Fratello di Simona Ventura sembra più incerto che mai.